Educació garanteix als alumnes que la falta de les proves no els perjudicarà

El ministeri rebrà els estudiants i buscarà amb ells la manera d’ajudar-los a millorar les notes

Actualitzada 23/04/2020 a les 06:29

Lídia Raventós Andorra la Vella

El ministeri d’Educació es reunirà aquesta setmana amb aquells alumnes que s’han mostrat contraris o molestos amb la decisió de suspendre les POB a causa de la situació d’emergència sanitària. Segons fonts consultades, Educació ha rebut les cartes que han enviat tant el grup d’alumnes de batxillerat com els candidats per lliure de formació professional i la ministra té la voluntat de parlar amb ells per conèixer de primera mà els seus neguits. En aquest sentit, les fonts detallen que els criteris que s’han seguit per anul·lar les proves i fer un aprovat amb les notes d’avaluació continuada responen a motius sanitaris i que així se’ls argumentarà la decisió als alumnes que ho demanin.

En tot cas, el ministeri està disposat a escoltar-los i no descarta adaptar les formacions en la mesura que sigui possible per tal d’ajudar els estudiants a pujar la nota. Una opció seria preparar el grup d’alumnes que ho vulgui per a les PAU, per tal que puguin millorar la seva nota d’entrada a la universitat. De la mateixa manera, es podria crear un altre grup d’alumnes que vulguin anar a estudiar a França per millorar l’idioma, per exemple. Sigui com sigui, les opcions estan obertes i es decidirà conjuntament amb els alumnes.

En concret, la petició del grup de candidats per lliure del centre de formació professional és rebre el mateix tracte que s’ha acordat per a la resta d’estudiants. Dit d’una altra manera, el que reclamen els candidats per lliure és que se’ls exoneri de fer les proves i es tingui en compte la nota d’avaluació continuada a l’hora de concedir-los el títol.

La seva reclamació s’afegeix a la que també han fet una vintena d’alumnes de l’escola andorrana de batxillerat per expressar la seva voluntat de poder realitzar de manera opcional la POB per tal de poder pujar nota.