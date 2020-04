Dues noves defuncions per coronavirus

Un resident de Salita i un pacient ingressat a l'hospital han traspassat avui i la xifra de víctimes per la Covid-19 augmenta a 39 casos

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 23/04/2020 a les 23:15

Redacció Andorra la Vella

Un padrí de la residència Salita i un pacient de 77 anys que es trobava ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell han mort avui per coronavirus. Les dues noves defuncions eleven a 39 el nombre de víctimes mortals per la Covid-19, després que aquesta tarda el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, donés les dades de la situació epidemiològica, que indicaven que hi havia 35 afectats a les plantes de positius a El Cedre, dels quals 15 eren interns provinents de Salita i vuit contagiats de SARS-CoV-2 que han sortit de l'hospital i es troben en la fase final de la recuperació.

L'evolució epidemiològica al moment d'informar el ministre repetia la situació de dilluns amb una nova jornada sense registrar cap nou contagi de coronavirus des de l'inici de la pandèmia al país i amb un total de 723 casos acumulats i 37 defuncions que han augmentat aquest vespre pels dos nous òbits. El que també s'ha incrementat avui és la quantitat de malalts recuperats que ha arribat a 333 persones, 24 més que ahir, i deixa 353 infectats actius amb una millora de la situació a l'UCI que té dos pacients menys, 16, i una dotzena necessita ventilació me`canica. El ministre ha destacat que dues persones més estan en fase d'extubació per la bona evolució que han experimentat i ha tornar a demanar a la població que respecti "escrupulosament" les mesures de distanciament, els horaris de sortida i l'alternança de dies, l'ús de mascareta i els hàbits d'higiene de les mans per no provocar un repunt de la infecció perquè ha recordat que la Covid-19 és una patologia nova de la que no es coneixen tots els elements i s'ha d'actuar amb prudència per evitar els contagis.