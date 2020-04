Alemanya i la Gran Bretanya inicien les proves de la vacuna en persones sanes

El Congrés dels Diputats espanyol aprova l’ampliació de l’estat d’alarma fins al 9 de maig

Actualitzada 23/04/2020 a les 07:07

Agències Andorra la Vella

Les autoritats sanitàries alemanyes i britàniques iniciaran les proves en humans sans d’una possible vacuna contra la Covid-19. En aquest sentit, des de el país centreuropeu l’Institut Paul Ehrlich començarà els tests per veure si la seva proposta acaba resultant efectiva. Aquest centre, que és qui s’encarrega de fer i elaborar les diferents vacunes per a l’estat alemany, realitzarà un assaig en què, en una primera fase, s’inclouran unes 200 persones sanes en edats compreses entre 18 i 55 anys. L’empresa que conjuntament amb l’institut està portant a terme els assajos clínics és Biotech, que se situa a la localitat de Magúncia i que realitzarà diferents testos amb variacions dels ingredients actius, que s’injectaran als voluntaris que s’hi hagin volgut sotmetre. Els resultats d’aquestes proves i que marcaran l’evolució d’aquesta vacuna haurien d’estar disponibles entre tres i cinc mesos.

Pel que fa al Regne Unit, l’ens encarregat de desenvolupar aquesta vacuna és la Universitat d’Oxford, a través de la seva professora Sarah Gilbert, que va explicar que en cas d’obtenir resultats positius en aquesta prova la inoculació podria estar disponible cap al mes de setembre, un termini similar al que fixa el Paul Ehrlich alemany. El cost d’aquest estudi és de 24 milions d’euros, mentre que el govern britànic en fa un altre en paral·lel que ascendeix a un total de 27 milions.

Un altre dels estudis que s’estan fent per combatre la malaltia és si la nicotina pot tenir un impacte positiu. Així doncs, França ha iniciat assajos amb pegats amb nicotina, ja que un estudi va detectar que la majoria dels contagiats eren no fumadors.

Mentrestant, a Espanya el Congrés dels Diputats va aprovar l’ampliació de l’estat d’alarma, on continua el debat sobre com han de sortir els menors, i la darrera proposta que estudia l’executiu de Pedro Sánchez és que els menors de 14 anys puguin passejar acompanyats d’un adult fins a un quilòmetre de casa seva; a la vegada, ho podrien fer en grups de com a màxim tres infants acompanyant el major d’edat. Pel que fa a l’obertura i el procés de tornada a la normalitat, el president espanyol, Pedro Sánchez, va reconèixer que “el desconfinament serà lent i gradual” i que s’articularà d’aquesta manera per tal de no cometre cap error que pogués acabar reportant un repunt dels casos. Al tancament de l’edició, la xifra de persones mortes al país veí se situava en 21.717, i les curades són 85.919.