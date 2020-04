Un grup d'alumnes reclama fer les proves de batxillerat de forma opcional

Prop d’una vintena d’estudiants volen millorar la nota per accedir a determinades carreres

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:29

Adrià Esteban Andorra la Vella

Una vintena d’alumnes de l’escola andorrana de batxillera enviaran avui una carta a la ministra d’Ensenyament i Educació, Ester Vilarrubla, per expressar la seva voluntat de poder realitzar de manera opcional les proves oficials de batxillerat (POB) després que la titular de la cartera anunciés la suspensió de la convocatòria dilluns. En aquest sentit, tot i que la cancel·lació de la prova ha rebut una bona acollida entre la comunitat educativa, hi ha un grup d’estudiants que admeten sentir-se “perjudicats” amb aquesta decisió.

Els alumnes afectats exposen la necessitat de realitzar les POB per “pujar nota”, ja que consideren que, d’acord amb la nota de tall que exigeixen certs graus universitaris per accedir-hi, no tenen prou bon expedient si es pren com a referència els resultats obtinguts la darrera avaluació.

“S’ha de buscar un altre mètode d’avaluació i caldria aquesta petita ajuda per entrar a les carreres que demanen una nota més alta”, va afirmar una de les sotasignants de la missiva amb referència a les especialitats de medicina, enginyeria aeroespacial o enginyeria informàtica.

Així mateix, en el grup d’alumnes que subscriuen la petició també s’inclouen aquells que “no hem obtingut la nota que esperàvem” tenint en compte que “no estàvem informats i no sabíem que aquestes serien les notes definitives del batxillerat. Segons les fonts consultades, la proposta d’unes POB opcionals comptaria amb el suport del professorat.

Per la seva banda, el SEP va realitzar ahir un comunicat en el qual va assenyalar els “problemes” que genera el treball telemàtic pel fet de compaginar la feina dels adults i l’ús de les tecnologies. Amb tot, el document també va apuntar que els docents ara estan “més organitzats”. A més, el SEP es va mostrar agraït per la decisió de mantenir el calendari del curs escolar i va demanar tenir en compte les “opinions de tots els colors” que hi ha sobre l’anul·lació de les proves.



Servei de guarda

D’altra banda, ahir es va posar en marxa el servei de guarda amb una vintena d’infants que van acudir a diferents centres de l’Escola andorrana. D’aquesta manera, les famílies que formen part de sectors que han tornat a la feina van poder deixar ahir a càrrec els seus fills en horari escolar. Per últim, el SEP va queixar-se per la manca d’informació que han rebut els col·laboradors d’aquest servei.