Salut compra material de protecció per 430.000 euros

Entre l'equipament hi compten mascaretes mèdiques i FFP2, bates d'un sol ús i impermeables, vestit ICU i ulleres de protecció per a fer front a la Covid-19

Actualitzada 22/04/2020 a les 12:08

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha destinat un total de 428.136,50 euros en material de protecció contra la Covid-19 segons l'edicte publicat avui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) pel qual s'ha fet pública l'adjudicació definitiva. Entre l'equipament de The Lucky Company SLU hi compten mascaretes mèdiques i FFP2, bates d'un sol ús i impermeables, vestits ICU i ulleres de protecció per a fer front a la Covid-19.