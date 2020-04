La direcció de Ctrasa nega les acusacions de Rubia

Actualitzada 22/04/2020 a les 14:38

La meva queixa és contra la directora de CTRASA Cristina Rico per la prepotència i mala educació que té i a la seva frase ( no saps que sóc la dóna del Fiscal) algun dia algun Govern tindrà que aturar el abús. — JORDI RUBIA (@Jordirubiac) April 22, 2020

La directora del Ctrasa, Cristina Rico, ha desmentit al Diari les acusacions que l'escaldenc Jordi Rubia ha fet aquest matí a través de les xarxes socials sobre la «mala educació» i la falta de «solidaritat» de Rico. Segons explica qui va ser candidat de terceravia a la parròquia d'Escaldes, la directora del centre ha obligat al fill de Rubia, que treballa a la parapública, a agafar totes les vacances de cop, malgrat que la llei només permet que es puguin fer la meitat dels dies festius i afirma que han estat treballant sense la protecció necessària de guants i mascaretes. Rubia ha detallat que quan el treballador s'ha queixat, Rico l'ha «amenaçat» dient que «si no fas el que se't diu et farem la vida impossible o et farem fora» i ha afegit que «els vol fer por dient que és la dona del fiscal». Per tot plegat, Rubia ha informat que està preparant una carta dirigida al cap de Govern, Xavier Espot, i a la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, sobre la situació i deixa clar que si cal que portarà Rico a la justícia. En aquest sentit, la directora del Ctrasa ha afirmat que "si volen emprendre accions legals endavant", ja que les acusacions de l'escaldenc són falses perquè no ha realitzat cap amenaça i en cap moment ha obligat els treballadors a agafar totes les vacances de cop com afirma.