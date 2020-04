Primer dia sense cap nou contagi de coronavirus

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:38

ELS PROFESSIONALS DEL SAAS RENUNCIEN A 500.000 EUROS

El comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va decidir renunciar a una partida pressupostària de 500.000 euros aprovada per Govern que estava destinada a les millores laborals acordades amb el conveni col·lectiu. I ho van fer per tal d’alleugerir la pressió de l’executiu i que, d’aquesta manera, pugui disposar de més recursos per fer front a la crisi que afectarà el país.

Així ho va exposar el col·lectiu en un comunicat, en què denuncia que els seus drets laborals estan minvant amb el pas dels anys, motiu pel qual havien negociat amb el Govern incloure al pressupost del 2020 una quantitat econòmica per iniciar unes millores dins del marc del nou conveni col·lectiu. A més, van assenyalar que “un dels objectius reclamats pels professionals del SAAS era sol·licitar de cara al 2021 millores per “minvar progressivament les pèrdues econòmiques en relació amb l’anterior crisi econòmica, respecte a la qual els treballadors veuen reflectida una pèrdua del poder adquisitiu en la seva nòmina d’entre un 13% i un 22% en els últims 11 anys”.

D’altra banda, en el comunicat, el grup de professionals va voler donar les gràcies a les empreses i les persones que els han donat suport i al compliment de les normes del confinament per part de la població.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va voler agrair públicament el gest: “Els professionals estan molt exposats, a primera línia, i estan doblant esforços per poder lluitar contra el coronavirus i, a més, els volem agrair que hagin fet una donació de 500.000 euros.”

Cap contagi de coronavirus en les últimes 24 hores, aquesta va ser la dada positiva de la jornada d’ahir. Segons va informar el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, en roda de premsa, el nombre de casos totals es manté en 717 i els que es troben en actiu van caure fins als 398, fet que implica 34 recuperacions en les últimes hores. Fins ara, ja són 282 les persones que han superat la malaltia i hi ha hagut 37 defuncions. Ahir va ser el primer dia que no hi va haver un increment en el nombre de casos i la xifra total es va mantenir tot i que es van rebre 81 resultats de proves PCR.Pel que fa al nombre de persones hospitalitzades, el ministre va indicar que n’hi ha un total de 35: 17 a planta i 18 a la unitat de cures intensives (UCI), 14 de les quals es troben en una situació d’intubació i ventilació mecànica i dues estan a punt de ser extubades. Respecte al centre sociosanitari El Cedre, va detallar que hi ha 35 pacients positius i que d’aquests, 15 provenen de la Salita. En aquest sentit, Benazet va destacar l’alta de tres padrins més que fan que la xifra d’usuaris de residències que han superat la malaltia escali fins a 17. Al centre de Santa Coloma també hi ha set persones convalescents que estan esperant una doble negativització de les proves PCR per poder tornar al seu domicili.D’altra banda, el ministre va indicar que en aquests moments hi ha 55 professionals de la salut contagiats i nou membres dels cossos especials.Malgrat les bones dades obtingudes durant la jornada d’ahir, Benazet va reiterar que “no ens hem de deixar enredar per l’optimisme”, i va apel·lar la ciutadania al “compliment estricte de les normes tant durant els passejos com durant les compres perquè no es posi en compromís el sistema sanitari”. “El taló d’Aquil·les [en la lluita contra el coronavirus] és l’UCI”, va remarcar, per afegir que “no ens hem de deixar enlluernar per l’optimisme, mantinguem el rigor” en les mesures de distanciament, de protecció i en els espais de temps.Així mateix, va recordar que, tenint en compte el període d’incubació de la Covid-19, els bons resultats d’avui no corresponen al comportament de la ciutadania dels últims dies, sinó al de fa dues setmanes. És per això que va subratllar que “de tots els errors o canvis que fem avui es veuran les conseqüències en dues setmanes. El nostre bon comportament avui farà que d’aquí a dies tinguem millors o pitjors resultats”. En aquest sentit, va demanar a la ciutadania que segueixi lluitant per evitar un rebrot de la malaltia i que així es pugui passar del confinament de tota la població al confinament de les persones malaltes i els seus contactes, “que és l’objectiu dels pròxims mesos”.Finalment, en ser preguntat sobre per què en algunes residències hi ha hagut tanta incidència del virus mentre que en altres no hi ha hagut cap cas, va posar en relleu que s’han seguit totes les mesures de protecció i que hi ha “un factor sort” que fa que hi hagi institucions geriàtriques sense padrins contagiats, perquè “no podem assegurar que en un lloc no hi haurà virus”.