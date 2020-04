Prestació d'atur de 1.083 euros mentre duri el coronavirus

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:36

SANT VICENÇ I CLARA RABASSA, SENSE CASOS DE CORONAVIRUS

El ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, va confirmar que als centres de Sant Vicenç d’Enclar i de Clara Rabassa no s’havia produït cap cas positiu de coronavirus. El primer, que en l’inici de la pandèmia comptava amb 74 usuaris, avui en té 54, ja que se n’ha restringit l’ús als que només n’eren de centre de dia. Una situació similar és la que es troba al de Clara Rabassa, en el qual les xifres eren de 55 usuaris fixos i 14 de centre de dia, que de moment no hi poden anar.

No obstant això, la situació als altres dos centres sociosanitaris, El Cedre i Domus Salita, és força diferent. Al primer cal recordar que es van habilitar tres plantes per tractar casos de Covid-19 i a Salita se’n va preparar una. Pel que fa a dades concretes, a El Cedre des de l’inici de les mesures excepcionals per la pandèmia un total de 21 usuaris van ser derivats als seus domicilis, 3 ho van ser a l’hospital i 38 van anar a l’hotel Fènix. Entre els que es van quedar internats al centre es van donar un total de 24 casos positius entre les 64 persones ingressades.

Pel que fa a la residència Domus Salita, a l’inici de la crisi sanitària es va decidir que caldria derivar als seus domicilis 17 persones, mentre que 19 van anar a El Cedre i 14 a l’hotel Cèntric. A més a més, el ministre Filloy també va informar que durant aquest període un nadó va entrar a tutela de l’Estat, i que un jove havia estat internat a la Gavernera. Tanmateix, aquest últim va requerir que per la seva situació fos derivat a un centre fora del país. Igualment, va confirmar que 3 joves havien tingut coronavirus i que l’havien superat estant en aïllament.

Les persones que han perdut el lloc de feina a causa de la Covid-19 rebran una prestació per desocupació involuntària de 1.083 euros. L’ajuda la podran sol·licitar totes aquelles persones que van perdre el lloc de treball a partir del 17 de febrer, tal com va explicar ahir en roda de premsa el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy.Pel que fa al temps d’aquesta ajuda, el titular de la cartera d’Afers Socials va explicar que “té una durada de dos mesos, que poden ser prorrogables. A més a més, en el moment que el Govern decreti l’aixecament de la pandèmia s’allargarà encara durant 14 dies”. Un cop acabada a causa de l’aixecament de les restriccions provocades pel coronavirus, Filloy va dir que “les persones que encara estiguin sense feina hauran d’acollir-se a la prestació per desocupació involuntària convencional”. També va confirmar que els tràmits i els condicionants per tal de poder accedir a aquesta prestació s’havien reduït sensiblement “i, per exemple, no caldrà estar 45 dies naturals inscrits al servei d’Ocupació”, va puntualitzar el ministre.Un altre dels factors que va destacar Filloy va ser que “estem treballant intensament i hem decretat resoldre les diferents peticions que hi ha, en un termini màxim de 10 dies hàbils, i que a més a més seran de caràcter retroactiu des del dia que es va perdre la feina”.Filloy va comptabilitzar els imports econòmics que s’havien concedit en prestacions. En aquest sentit, va informar que ja s’havien concedit un total de 135 ajuts per un valor 194.999 euros, dels quals la gran part ja s’havien pagat, i que els 79.422 restants es farien efectius divendres vinent. D’aquests, va confirmar que la gran majoria tenien lloc a causa de persones que havien perdut la feina.Un altre dels paquets importants de prestacions que va exposar el ministre Filloy va ser el que feia referència amb l’habitatge. En aquest sentit, va dir que “el que hem fet és flexibilitzar molt els requisits que demanàvem en les ajudes clàssiques de l’habitatge i que ja vam publicar que s’havien atorgat prop de dos milions d’euros”. Així doncs, entre els requisits que s’han flexibilitzat hi ha que ja no serà necessari acreditar cinc anys de residència, sinó que només en farà falta un. A més, el patrimoni màxim familiar s’ha agumentat passant dels 30.000 als 35.000 euros i també s’ha incorporat una rebaixa important de la càrrega burocràtica.A més a més, un dels criteris que fins ara era excloent, com era la renda familiar, ara tot i augmentar-se en un 10% deixa de ser un barem que pugui deixar fora el sol·licitant i passa a ser un element que fixa el llindar màxim. La nova prestació d’ajudes per a l’habitatge, vigent mentre duri la Covid-19, també deixarà de ser de caràcter exclusiu, i serà plenament compatible amb altres prestacions a què l’usuari que la sol·liciti pugui tenir dret.Igualment, Filloy va informar que les demandes caldria fer-les de manera telemàtica i gràcies a un sistema de videotrucades, i que la seva durada seria la mateixa que la de les prestacions per desocupació, és a dir, de dos mesos prorrogables mentre s’allargui el període decretat pel Govern relacionat amb l’emergència sanitària.Amb relació als permisos retribuïts per tenir cura dels fills, el titular de la cartera d’Afers Socials va exposar que se n’havien sol·licitat un total de 29, i que només 8 s’havien resolt favorablement, mentre que quatre estaven encara en estudi. Filloy ho va atribuir a la manca d’informació i va recordar que aquest permís, des de la darrera modificació legislativa, era equivalent al salari mínim.en prestacions per desocupació i l’import que queda pendent es farà efectiu divendres.desocupació, durant la pandèmia, flexibilitzen els seus requisits i es resoldran en un termini màxim de 10 dies naturals i tindran caràcter retroactiu.residència es podrà sol·licitar l’ajuda per tal de pagar el lloguer de l’habitatge.tindran una durada de dos mesos, renovables en períodes del mateix temps, mentre duri la situació de pandèmia provocada per la Covid-19.