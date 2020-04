La pacient urgellenca ingressada a Andorra torna a l'hospital de la Seu

El personal sanitari ha rebut a l'Emma amb cartells de benvinguda després del seu pas per l'UCI al Principat

Actualitzada 22/04/2020 a les 20:43

Redacció Andorra la Vella

La ciutadana urgellenca que fa onze dies va ser traslladada de la Fundació Sant Hospital a Andorra per tal de ser ingressada a la Unitat de Cures Intensives del centre andorrà ja ha tornat a la Seu d'Urgell. L'Emma va requerir assistència de ventilació mecànica i el Govern va acollir-la a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El ministre de Salut va anunciar fa pocs dies que havia estat extubada i havia millorat considerablement i avui ja ha estat traslladada de nou a la Seu, on encara romandrà ingressada uns dies a planta per acabar el tractament.

Per tal d'animar-la, el personal sanitari de l'hospital urgellenc ha rebut a l'Emma amb un cartell de benvinguda, un moment que han captat amb vídeo i han difós a les xarxes.

