La construcció no farà ERTO si s'activa el sector

Acoda prepara una guia específica per garantir que la tornada a la feina sigui segura

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:28

Lorena Giménez Andorra la Vella

L’Associació de Contractistes d’Obra (Acoda) va afirmar ahir que el sector no realitzarà suspensions temporals de contracte si poden tornar a treballar a partir del 4 de maig. Així ho va afirmar al Diari la gerent de l’entitat, Mònica Dalmau, qui va indicar que “el fet de donar aquesta possible data de reobertura de la construcció ens ajudarà a no haver d’acollir-nos a la mesura dels ERTO inclosa en el segon paquet de mesures econòmiques del Govern”. En aquest sentit, Dalmau va manifestar que la construcció és un sector que en aquests moments té la possibilitat de reiniciar l’activitat amb normalitat i garanties, ja que hi ha una continuïtat a la feina. I va matisar que si l’aturada i el confinament s’haguessin perllongat durant més temps els hauria penalitzat i perjudicat molt a l’hora de tornar a l’activitat. “Com més tard ens hagués arribat un calendari per preparar la reactivació del sector de la construcció, segurament ens hauríem vist més pressionats per realitzar suspensions temporals de contractes de treball”, va explicar la gerent.

Tanmateix, va posar en relleu que des del principi de la pandèmia l’associació ja va començar a treballar per garantir que l’inici de l’activitat es realitzi de la millor manera possible. “Que estiguem preparats i formats en matèria de seguretat i salut, ja que és el més important en aquests moments, i en l’àmbit organitzatiu, com fer-ho bé perquè es dugui a terme de forma gradual i a poc a poc.” La gerent també va apuntar que són conscients que la reobertura del sector de la construcció dependrà de l’anàlisi que es faci durant aquests dies, per veure l’afectació que ha tingut la reobertura d’una petita part del comerç. “Ens trobem a l’espera dels resultats que tinguin la resta de sectors aquests quinze dies per saber si realment podrem tornar a l’activitat o no. Tot i que també es tindrà en compte el comportament de la població durant el període”, va argumentar.

D’aquesta manera, Dalmau va informar que l’Acoda està centrant la feina en dos punts estructurals. El primer amb relació a les empreses de la construcció per verificar que “totes disposin dels equips de protecció individuals necessaris per poder tornar a l’obra, tot garantint les mesures de seguretat”. I el segon, vinculat a la guia de treball que l’executiu va elaborar per a les persones que treballen en oficines. “Estem preparant una guia específica de treball a l’obra. La nostra intenció és presentar-la durant els pròxims dies al Govern i ens prepararem per dur-la a terme”, va indicar. Així, la guia serviria per arribar i establir un protocol més específic de treball a les construccions, amb el qual es posaran a disposició de l’executiu per col·laborar i treballar per assegurar que es prenen les mesures adients.

En aquesta línia, la gerent va incidir en el fet que la construcció és un sector amb moltes casuístiques que s’han de tenir en compte. “No només treballem en un àmbit, tenim obres d’interior, de reforma d’immobles i d’exterior, tenim un angle molt polivalent que hem de regular a l’hora de tornar a l’activitat”, va expressar. I va puntualitzar que la reactivació serà gradual, sobretot tenint en compte els protocols de seguretat i salut que els treballadors hauran de seguir. “El nostre objectiu és que quan la situació per la pandèmia del coronavirus torni a la normalitat, nosaltres puguem agafar un ritme de feina i una logística com la que teníem abans del 13 de març”, va explicar Dalmau. D’altra banda, Dalmau va exposar que des de l’Acoda no han tingut constància del fet que s’hagin dut a terme acomiadament de personal durant el temps que ha estat aturada la construcció.

Cal recordar que el sector de la construcció va haver de cessar l’activitat el 18 març després de l’aprovació del decret de Govern per una consideració de salut pública, ja que en aquell moment es va passar de cinc a catorze casos en 24 hores. El tancament de l’activitat també va ser implementat perquè el treball de la construcció és un dels sectors que sofreixen més accidents laborals i podria haver estat un incentiu per arribar a sobrepassar la capacitat assistencial del sistema sanitari del país.