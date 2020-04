L'USdA i la CEA discrepen en la suspensió temporal de contractes

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:52

Redacció Andorra la Vella

La Unió Sindical (USdA) i la Confederació Empresarial (CEA) discrepen sobre el segon paquet de mesures econòmiques aprovat pel Govern, sobretot en la suspensió temporal de contractes de treball. Així ho van fer en el Consell Econòmic i Social, que es va reunir ahir al matí, per tractar les modificacions dels temes laborals amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Des de l’USdA, el secretari general, Gabriel Ubach, va explicar que “no trobem normal que el Govern posi tants diners en aquest projecte, ja que crearem un forat en l’economia del país que haurem de pagar tots i no només parlem dels 120 milions dels ERTO, sinó dels 400 milions que costa tot plegat a les arques de l’Estat”. Així, va afirmar que en aquest aspecte hi ha dos punts de vista diferents, i “per la nostra banda creiem fermament que amb força menys inversió estatal i més implicació per part dels poders bancaris del país podríem haver arribat a una altra solució més beneficiosa per a tots i amb garanties a llarg termini, no com les que ha pres actualment el Govern d’Espot”.

Per la seva banda, el president de la CEA, Gerard Cadena, va defensar les decisions preses fins al moment perquè “entenem que és la millor solució que hi ha en aquests moments per pal·liar la crisi del coronavirus i garantir que el sector empresarial no caigui i pugui tirar endavant”. Cadena va afegir que amb aquesta mesura s’intenta no haver de realitzar suspensions temporals de contractes, ja que “ells tampoc les volen fer”.

En aquesta línia, va indicar que tot i l’aturada de l’activitat les “empreses segueixen tenint despeses, com el pagament als proveïdors i partides que no tenen res a veure amb les que ja han estat executades”. El president també va afirmar que l’aplicació d’aquestes mesures és la que es realitza habitualment a la resta de països i el Govern ho ha estudiat cautelosament.