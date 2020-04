L'EFA dona respiradors, ecògrafs i fàrmacs al SAAS

L'entitat ha comprat material sanitari per un import superior als 130.000 euros

Actualitzada 22/04/2020 a les 20:24

Redacció Andorra la Vella

L'Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha comprat material sanitari i l'ha donat al Servei andorrà d'atenció sanitària (SAAS) per tal de col·laborar amb els professionals de la salut arran de la situació per la Covid-19. L'entitat ha destinat més de 130.000 euros en la compra d'aparells com quatre respiradors per valor de 104.000 euros, quatre ecògrafs portàtils per fer diagnòstics ràpids de l'afectació pulmonar de la infecció que han costat 16.000 euros, un software de telemedicina per portar a la pràctica visites virtuals als malalts que estan aïllats a casa que han suposat un cost de 10.000 euros i 100 caixes d'hidroxicloroquina. La direcció del SAAS ha agraït l'aportació de l'EFA, amb la qual podran millorar aspectes diagnòstics i terapèutics "especialment en els malalts que presenten un quadre més greu", amb aquest acte que "honra a les persones que formen part d'aquest col·lectiu d'empresaris". L'EFA ha volgut destacar a través d'un comunicat l'agraïment al personal sanitari, l'administració pública, els empresaris i els treballadors que durant aquest període de temps estan fent esforços "i estan demostrant el seu coratge i determinació, amb la cura dels nostres malalts, amb l'aplicació de mesures per controlar l'expansió del virus i treballant per subministrar productes i serveis indispensables per a la nostra societat". Així mateix, l'entitat recorda que no es poden descartar noves infeccions en un futur i que cal estar preparats per les necessitats que es puguin presentar.