Jover imputa l'augment del preu de l'alimentació als proveïdors

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:50

Lorena Giménez Andorra la Vella

El ministre portaveu, Eric Jover, va afirmar ahir en roda de premsa que “els increments de preus de productes que s’han produït són a causa que s’ha encarit en el moment de comprar al proveïdor”. Així doncs, i sobre les empreses que haurien pogut voler treure partit de la crisi sanitària, Jover va abordar aquesta situació i la dels augments de preu dels productes de primera necessitat i va dir que “s’han detectat molt pocs casos de preus abusius i en aquests casos s’han obert els expedients corresponents”.

No obstant això, el que sí que va reconèixer el ministre portaveu i de Finances és que “és cert que en alguns productes s’han incrementat alguns preus que van associats a la cadena de valor del mateix article, o el que és el mateix, que els proveïdors han augmentat els preus i això ha provocat que s’hagin adquirit aquests productes més cars”.

Sobre un possible control dels preus i les seves fluctuacions, Eric Jover va dir que “la llei de l’oferta i la demanda fa que sigui difícil de controlar aquest element. El que nosaltres volem és llançar un missatge perquè no hi hagi lucre excessiu ni abús de preus”. En aquests darrers casos, el ministre va recordar que ja s’estava intervenint en les situacions que es donaven d’aquest tipus. Pel que fa al fet que es puguin fer promocions i ofertes d’articles que no són de primera necessitat en la venda en línia Jover va recordar que “ens trobem en una situació que no és de desconfinament, sinó d’excepcions en el confinament, i no seria adequat que s’obrís aquesta possibilitat”. El ministre portaveu també va fer una actualització de la mobilitat interna del país en el segon dia d’obertura d’alguns sectors econòmics, i va informar que aquesta es va situar en un -58%, que suposa que s’havia incrementat prop del 3%. Pel que fa a les subvencions culturals, el Govern va informar que quedaven garantides, malgrat que hi hagués mesures de contenció pressupostària.