Expulsió a canvi de presó

Jaime Andrés Gracia es troba a la presó per diversos delictes, bàsicament baralles, però la reincidència li ha robat la llibertat que tenia.

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:53

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Jaime Andrés Gracia és un pres que ingressa a la Comella des del 2017 i des del mes de novembre passat per una condemna de quinze mesos per participar en una baralla en la qual, segons assegura en una carta, no va participar. Es troba a la presó, com admet, per ser reincident en aquesta mena de batusses, tot i que argumenta que és víctima de denúncies falses i que per aquest motiu està privat de llibertat.

Gracia posa en dubte el Codi Penal andorrà, que considera injust per a determinats delictes que en països com Espanya no comporten presó ni tan sols una sanció econòmica, i tot i reconèixer que les lleis estan per complir-les vol que se li commuti el temps de presó per l’expulsió del país. “Tant me fa que siguin 5, 20 o 50 anys fora d’Andorra”, explica en la seva missiva de quasi cinc folis.

Gracia es queixa que tant el fiscal com els batlles van estar d’acord a imposar-li l’expulsió, però que aquests van oblidar la promesa i que la seva vida continua entre reixes. Diu que vol una oportunitat, reinserir-se a la societat, que té els pares a qui cuidar i família i un contracte de treball que l’espera fora dels murs del centre penitenciari. És conscient que té un procés obert per un delicte de l’any 2017 i que aquest és un motiu que frena la seva petició, però alhora argumenta que “ja he estat nou mesos en el mòdul de preventius, el cas està tancat, i ja m’han donat la llibertat en tres ocasions per aquest procés mentre compleixo altres condemnes”.

L’intern està convençut que aquests nou mesos com a preventiu seran suficients per pagar la condemna que se li imposi. Assegura que no vol deixar de complir les altres condemnes fermes, només aquests quinze mesos a canvi d’una expulsió.

Afirma que és una opció que li fa mal, que viu des dels nou anys a Andorra i que aquest és el seu país, “però tinc una família que em necessita i l’he d’anar a ajudar”. Lamenta que se li deneguin totes les demandes malgrat que, segons ell, té un bon expedient per bona conducta i que els delictes que l’han portat a la presó no serien motiu de privació de llibertat si no fos per la reincidència.

“M’han canviat cinc vegades de mòdul, de preventius a penats, i de penats a preventius, i he signat set vegades un paper de llibertat sense haver-me pogut reunir ni un sol dia amb la família”. La carta és només una reflexió en veu alta.