Espanya permetrà que els nens surtin a passejar a partir de la setmana vinent

Itàlia planteja començar un “desconfinament progressiu” de la població a partir del 4 de maig

Actualitzada 22/04/2020 a les 07:04

Agències Andorra la Vella

El govern espanyol va fer ahir un primer pas per al desconfinament massiu de la població després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, avancés que a partir de la setmana vinent, “els nens podran sortir a passejar”. Illa no va donar detalls de com es permetrà fer aquestes sortides, però va apuntar que “aquest diumenge emetré una ordre perquè es pugui fer”.

Les declaracions d’Illa van arribar després que el consell de ministres aprovés el decret que permetia als nens sortir al carrer amb la condició que anessin acompanyats dels pares i només per fer les activitats permeses per l’estat d’alarma, és a dir, fer la compra als supermercats i anar a les farmàcies. La reacció de la població va ser de rebuig. Fins i tot el portaveu d’Unides Podem, partit de la coalició de govern, Pablo Echenique, va demanar la “rectificació” sobre la mesura. Al final, la presió va fer canviar d’opinió l’executiu.

Quant a les xifres sanitàries, el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències del ministeri de Sanitat espanyol, Fernando Simon, va alertar d’un petit repunt pel que fa a les defuncions. Després de quatre dies consecutius de descens en aquest aspecte, ahir es van registrar 430 nous decessos, que fa elevar el conjunt a 21.282 morts. Els contagis, en canvi, van donar la nota positiva i van tornar a caure als 3.969. “Les dades són bones i no trenquen la tendència decreixent dels últims dies”, va concloure Simon.

Itàlia, el país europeu més castigat pel coronavirus i el primer a aplicar un confinament estricte, planeja començar un desconfinament progressiu d’aquí a dues setmanes. Tal com va explicar ahir el primer ministre italià, Giuseppe Conte, una “previsió raonable” seria començar a aixecar les restriccions a la mobilitat el 4 de maig vinent. “Abans del cap de setmana espero poder comunicar aquest pas i explicar amb més detalls com es farà”, va afegir Conte a través d’un missatge publicat al seu compte oficial de Facebook.

En la mateixa línia positiva que està seguint el país, dilluns es va registrar per primera vegada des de l’inici de la pandèmia al país transalpí una reducció en el nombre de positius actius per coronavirus. El registre que va aportar ahir el cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli, detalla que la xifra de contagis s’eleva a les 181.228 persones, 2.256 més que el dia anterior, l’increment més baix des del 10 de març.