Encamp suspèn el cobrament d'un milió d'euros per impostos i taxes

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:39

ORDINO CANCEL·LA LA CELEBRACIÓ DE LA NIT DE LA CANDELA I L'ART CAMP

El comú d’Ordino va anunciar ahir la suspensió de la Nit de la Candela i l’Art Camp, dos dels esdeveniments més destacats que formaven part de la graella cultural prevista per a aquest estiu. La Nit de la Candela, que tenia programada la seva tercera edició el 26 de juny, és una festa d’origen italià en la qual s’organitzen una sèrie d’activitats lúdiques i musicals envoltades d’un escenari il·luminat per espelmes. Aquesta celebració havia atret al nucli antic d’Ordino centenars de visitants per contemplar l’experiència de gaudir de la bellesa arquitectònica del poble.

D’altra banda, l’Art Camp, una trobada internacional d’artistes organitzada amb la col·laboració de la CNAU, estava prevista celebrar-se del 14 al 25 de juliol. Tot i no ser un esdeveniment amb tanta afluència de públic, els organitzadors del certamen s’han vist obligats a descartar-la per la previsió d’una mobilitat restringida.

Des de l’aturada de l’activitat laboral, el comú d’Encamp ha deixat de cobrar un milió d’euros per la tramitació de rebuts vinculats a impostos i taxes, segons va anunciar ahir la corporació encampadana en un comunicat de balanç de la gestió comunal durant l’emergència sanitària. Així doncs, per tal d’ajudar les famílies en aquesta situació de suspensió d’activitat econòmica, el comú va deixar de girar 15.256 comprovants, quelcom que des de l’administració parroquial van recalcar que no ha suposat un problema de liquiditat.D’aquesta manera, la corporació va posar en valor que s’han prioritzat les tasques de neteja i desinfecció dels carrers i l’atenció a la gent gran i a les persones vulnerables, amb un equip de set persones que va realitzar més de 900 trucades a majors de 65 anys per conèixer possibles necessitats i cobrir 59 demandes.Així mateix, el departament Social va atendre un total de 290 trucades, la majoria per sol·licitar mascaretes casolanes i àpats a domicili. En aquest sentit, el comú va informar que es van repartir 180 mascaretes i un total de 200 àpats a persones que viuen soles i que habitualment acudeixen al menjador social, un servei que està assumint de manera temporal el departament de circulació. Pel que fa als temporers, l’àrea de Turisme va atendre prop de 230 persones per facilitar informació sobre l’allotjament i ajudes per l’alimentació.D’altra banda, el nivell de residus generats s’ha reduït entre un 3% i un 5,5% a Encamp i entre un 23% i un 33,5% al Pas de la Casa, en comparació amb les dades registrades el febrer i el març del 2019, respectivament. En aquesta línia, els serveis comunals han recollit gairebé 5.500 quilos a Encamp i 4.400 al Pas de la Casa arran de residus a la via pública. Per últim, amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana, s’ha reforçat el servei de neteja a la xarxa viària amb un total de 24 efectius.