Els tests d'anticossos es faran a partir de dilluns

Està previst que el material arribi avui al país i que la setmana que ve arrenquin les proves a tota la població

Actualitzada 22/04/2020 a les 07:07

El retard en l’arribada dels tests d’anticossos al país ha modificat un calendari que el Govern encara no ha volgut oficialitzar. Segons fonts coneixedores, el material ha d’arribar avui al país i la previsió és que les proves arrenquin dilluns vinent. Abans, el cap de setmana, se sotmetrien al test sanitaris i cossos especials. La caserna de bombers de Santa Coloma és el punt escollit per a aquestes proves en concret. La logística s’està ultimant, mentre continua un degoteig d’inscripcions que constata que la immensa majoria de la població se sotmetrà a l’examen d’anticossos. Ahir ja eren 41.000 persones, més de la meitat de la població. En paral·lel, s’està començant a organitzar tot l’equip de voluntaris perquè cobreixin la cinquantena de taules que hi haurà entre tots els punts habilitats arreu del país per fer les proves. A cada taula hi haurà tres voluntaris i s’hi faran dos torns diaris: de vuit del matí a dues de la tarda i de dues de la tarda a vuit del vespre. Almenys un parell de voluntaris hauran de tenir coneixements sanitaris. Ja s’han fet els primers contactes amb els inscrits perquè comuniquin la disponibilitat que tenen i el torn que podrien cobrir.



Els comuns estan preparats

Davant l’arribada imminent dels tests d’anticossos, els comuns de les set parròquies van començar a principi de setmana a preparar els aparcaments on se situaran les Stop Labs, els espais on els sanitaris duran a terme les proves.

El comú d’Escaldes-Engordany va ser el primer a difondre a través de les seves xarxes socials els treballs per desinfectar i habilitar l’aparcament d’autobusos, al Prat Gran, on se situaran nou espais que tindran la capacitat d’atendre fins a nou vehicles a la vegada. En el mateix Prat Gran, a l’entrada del pavelló, s’ubicarà la taula que atendrà aquells residents que no tinguin disponible un vehicle per mobilitzar-se fins al recinte.

Els operaris del comú encara estaven treballant ahir en la desinfecció de la zona, però a la vegada també hi havia els agents de circulació i tècnics d’Andorra Telecom enllestint les entrades i les sortides de l’aparcament subterrani i la xarxa d’internet necessària per connectar totes les localitzacions al registre de dades del Govern.

En la mateixa línia, el comú d’Andorra la Vella està adaptant l’aparcament comunal del Prat de la Creu per acollir els residents de la capital que vagin en cotxe. Tal com es va apuntar des de la corporació, l’entrada de vehicles es farà per la part de dalt, per la plaça Rebés, i tindrà la sortida a la planta inferior. Pel que fa als residents que s’hagin inscrit al formulari del Govern i que tinguin la intenció de fer-se la prova a peu, s’habilitarà un espai al Centre de Congressos. Aquestes dues localitzacions se sumen a la prevista per al centre urbà de Santa Coloma, a la caserna de bombers.

A Encamp, els tests es faran l’aparcament subterrani del Funicamp. Segons va detallar la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, allà hi haurà cinc taules destinades als vehicles, mentre que al Complex esportiu n’hi haurà una pels vianants. “Els vehicles entraran, baixaran a la planta -1, ompliran el formulari conforme havien demanat cita prèvia, es mouran a la -2, es faran el test, esperaran 15 minuts i marxaran”, va explicar Mas, que va detallar que hi haurà 16 persones en el torn de matí i 16 en el torn de tarda. En el nucli poblacional del Pas de la Casa hi haurà dos espais habilitats. Per als vehicles, l’edifici del Bullidor, i per a les persones que vagin a peu, la recepció del centre esportiu.

A la Massana, el comú no va detallar el nombre d’espais que es posarien a disposició per fer els tests, però va avançar que els vehicles hauran d’anar al camp de Santa Caterina, i els vianants, a la sala de la Closeta, dins de l’edifici administratiu de la corporació. Tanmateix, a Ordino s’ha habilitat l’aparcament del Prat de Call per acollir els vehicles i els vianants a parts iguals.

Pel que fa Canillo, el cònsol major, Francesc Camp, va explicar que els tests es faran a l’aparcament del Prat del Riu, on “hem preparat quatre carpes amb calefacció, tres per als vehicles i una per als vianants”. Enmig, Camp va apuntar que també “s’està preparant una carpa amb menjar per als sanitaris i voluntaris que hi treballin”.

L’única parròquia que farà les proves en un aparcament descobert és Sant Julià, que avui muntarà set carpes al pàrquing del Prat Nou, davant l’edifici administratiu del comú. De les set, sis seran per a vehicles i una, que farà un recorregut exterior, per a qui no tingui vehicle disponible.



LOCALITZACIONS



Canillo

El comú aposta pel Prat del Riu

El comú prepara quatre carpes amb calefacció a l’aparcament del Prat del Riu. Una serà per a vehicles i vianants.



Encamp

Sis dispositius a Encamp, dos al Pas

A l’aparcament subterrani del Funicamp es podran fer cinc proves simultànies. Al Pas n’hi haurà una a l’edifici del Bullidor.



Ordino

Les ‘stop labs’, al Prat de Call

Els residents amb cotxe es podran fer la prova al camp de Santa Caterina. A peu s’habilitarà la sala de la Closeta.



Andorra la Vella

Proves al centre i a Santa Coloma

L’objectiu és localitzar els punts de les proves a Prat de la Creu. L’edifici dels bombers és el lloc escollit a Santa Coloma.



Sant Julià de Lòria

Set carpes al Prat Nou, davant el Comú

S’habilitaran set carpes a l’aparcament del Prat Nou, davant l’edifici del comú. Una serà per als vianants.



Escaldes-Engordany

El Prat Gran per a vehicles i vianants

L’aparcament d’autobusos al Prat Gran és el lloc que ha escollit la corporació per ubicar les seves Stop Labs.