El servei d'atenció psicològica ha atès 214 demandes telefòniques

El col·legi ha elaborat una enquesta anònima per tal de valorar quines són les principals preocupacions de la població, amb l'objectiu d'identificar i definir les necessitats psicològiques actuals de la població

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra (COPSIA) ha atès un total de 214 demandes al Servei d'atenció Psicològica des de l'inici del confinament fins avui. Aaquesta atenció telefònica ha servit per oferir-los pautes per afrontar l'ansietat i problemes emocionals que se'n derivin arran de la crisi sanitària, tal com exposa en un comunicat. És per això que COPSIA ha elaborat una enquesta anònima per tal de valorar quines són les principals preocupacions i com està gestionant les emocions la població, amb l'objectiu d'identificar i definir les necessitats psicològiques actuals de la població i poder establir properes accions preventives, així com intervencions psicològiques.

