El PS es mostra satisfet amb la modificació del reglament de l'atur

Els socialdemòcrates celebren la mesura del Govern però puntualitzen que no entenen que hagin deixat passar cinc setmanes per fer-la

Judith Salazar i Pere López, al Consell General Judith Salazar i Pere López, al Consell General Eduard Comellas / Consell General

Actualitzada 22/04/2020 a les 20:10

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata ha expressat mitjançant un comunicat la seva satisfacció perquè finalment s'hagi publicat la modificació reglamentària que ha de donar resposta a les persones que hagin perdut la feina com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. En aquestes mesures, també s'inclouran els treballadors per compte propi, fins ara exclosos del dret a la prestació per desocupació involuntària, mesura de la qual el PS se sent "particularment satisfet" ja que va ser una proposta seva.

La formació liderada per Pere López ha recordat que fa prop d'un mes que totes les forces polítiques van aprovar per unanimitat la primera Llei Òmnibus al Consell General i en aquest sentit ha lamentat el retard en la publicació del text. "No s'entén massa que el Govern hagi deixat passar cinc setmanes per fer un reglament que finalment és una modificació d'un text ja existent", han indicat en el comunicat els socialdemòcrates, que han remarcat que durant aquest període s'han posat en contacte amb l'Executiu per conèixer l'estat de la redacció del text. "Entenem que hauríem d'haver anat una mica més ràpid per donar resposta a la gent que ha perdut la feina, però en tot cas celebrem perquè s'hagi publicat encara que arribi tard", ha assenyalat la consellera general, Judith Salazar, que ha recordat que "continuem amb el mateix tarannà d'estar a disposició del Govern i dels grups de la majoria en tot allò que se'ns requereixi".