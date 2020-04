Andorra la Vella reactiva la recollida d'objectes grans al carrer

Les persones que vulguin sol·licitar el servei han de trucar prèviament al telèfon 730 010 per tal que el departament d'Higiene els indiqui el dia que ho poden fer

Actualitzada 22/04/2020 a les 13:02

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha reactivat el servei d'objectes voluminosos al carrer, com mobles vells, matalassos o electrodomèstics, entre d'altres. Els ciutadans que vulguin sol·licitar el permís ho podran fer a partir d'avui, però han de trucar prèviament al telèfon 730 010 per tal que el departament corresponent els indiqui quin dia ho han de fer amb l'objectiu de garantir un procés ordenat i evitar que s'acumulin les deixalles a la via pública. Els objectes seran traslladats a la deixalleria comunal, que també ha reobert avui, després d'un mes de tancament per les mesures decretades per evitar el contagi de la Covid-19.