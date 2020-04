Atrapats al Principat de vacances

La Maira i la seva família s’han quedat atrapats al país mentre estaven de vacances. Són argentins, però no temporers, i no tenen el mateix suport que els seus compatriotes, ja que no compten amb la seguretat social.

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:32

Lorena Giménez Andorra la Vella

Vam arribar al Pas de la Casa el 8 de març, quan encara no s’havia declarat la pandèmia, però el 14 ens van cancel·lar els vols i ens vam quedar atrapats aquí”, explica la Maira, la mare d’una família argentina que va venir de vacances i actualment es troba encallada al Principat fins que el país d’origen reobri les fronteres. “Feia dos anys que teníem el viatge planejat, tant el meu home com jo havíem treballat de temporers a Grandvalira i ens feia il·lusió tornar a Andorra”, recorda l’afectada. I posa en relleu que ja no es troben en aquesta condició i la seva situació és molt diferent de la que viuen la resta de compatriotes, ja que no tenen ni contracte de treball ni número de la CASS. “Estem desemparats, si els passés alguna cosa als meus fills hauríem de pagar el cent per cent de la cobertura sanitària, perquè les assegurances de viatges que tenim contractades no ens cobreixen en cap cas”, destaca.

La Maira manifesta que un dels majors problemes en els quals es troben és que s’estan gastant més diners dels que tenien planejat i els recorre la incertesa de fins quan s’hauran de quedar al país. “Si almenys ens informessin de la data aproximada en la qual podrem tornar a casa ens podríem organitzar econòmicament, però de moment no sabem quant durarà la situació”, exposa. Tot i que indica que la propietària de l’apartament que tenen llogat “s’ha portat molt bé amb nosaltres i ens ha rebaixat el lloguer de 100 euros la nit a 500 euros al mes”. Tanmateix, manifesta que van tenir un punt d’esperança amb la programació del vol d’Air France que finalment va ser cancel·lat. “Com que teníem els bitllets de tornada amb la mateixa companyia ens van informar que hi podríem accedir, però Argentina va decidir anul·lar-lo perquè considera que Europa és el centre de la pandèmia”, afirma.

Tot i això, una altra de les majors preocupacions de la família argentina són els seus fills, ja que “nosaltres vivim allunyats de la ciutat i el més gran està molt acostumat a passejar i córrer pels camps, però fins ara en la situació actual no podien sortir al carrer”. I puntualitza que està molt agraïda al Govern d’Andorra per poder anar a passejar durant una hora els dies que els toca, perquè “els infants agafen aire i els va molt bé”. La Maira també indica que els professors del fill gran li estan enviant diverses activitat per no perdre el fil mentre la situació no torni a la normalitat.