Una usuària de Salita, la víctima número 37

Actualitzada 21/04/2020 a les 06:30



LA MOBILITAT AUGMENTA UN 10% AMB LES SORTIDES

La mobilitat de les persones ha augmentat un 10% arran de la primera excepció al confinament. Així ho va indicar ahir el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, que va detallar que respecte a divendres i dissabte de fa dues setmanes, divendres de la setmana passada hi va haver un increment de la mobilitat d’un 9,8% i que la franja horària en què es va registrar més moviment va ser de les dotze del migdia a les set de la tarda, que era un 15% superior a la mitjana de la jornada, mentre que en la resta de franges va ser més baix. Les xifres de dissabte van superar en un 10% les de les jornades anteriors, també amb més moviment en la franja de la tarda.

Per obtenir les dades de la mobilitat el Govern està treballant amb Actua Tech a través d’un dispositiu que registra el moviment de les persones a través de la localització dels telèfons mòbils, una eina que ja es feia servir per controlar el turisme i que ara s’ha adaptat per conèixer l’impacte de les excepcions al confinament en la mobilitat de les persones del país. En aquest sentit, el ministre va voler remarcar que la informació es recull de manera anònima. A més, és un mecanisme aprovat per l’Agència de Protecció de Dades.

Una usuària de Salita de 93 anys es va convertir ahir en la 37a víctima que el coronavirus s’ha cobrat al país. L’òbit es va produir ahir a les 19.30 hores a la zona d’El Cedre habilitada per a padrins diagnosticats. La dada positiva de la jornada va ser que el nombre de nous contagis va ser la més baixa des del principi de la pandèmia i només es van registrar quatre nous casos. El titular de la cartera de Salut va detallar en roda de premsa que actualment el nombre de casos totals és de 717 (respecte als 713 de diumenge) i que el nombre d’actius és de 436. D’altra banda, va informar que ja hi ha 248 persones que han superat la malaltia.Pel que fa a les hospitalitzacions, a hores d’ara hi ha 37 persones ingressades: 19 a planta i 18 a la unitat de cures intensives (UCI), 13 de les quals estan sotmeses a una situació d’intubació i ventilació mecànica. En aquest sentit, el ministre va remarcar la tasca que s’està duent a terme des de l’hospital i dels professionals del SAAS, especialment des de l’UCI, perquè fins avui s’han sotmès 32 persones a la intubació i ja s’ha extubat amb èxit 12 pacients, mentre que els difunts n’han estat set.Unes dades que va voler remarcar perquè el nombre de pacients que es recuperen de la ventilació mecànica, una tècnica molt agressiva i invasiva, no acostuma a ser tan elevat. “Són bones notícies dins de l’amargor de la malaltia”, va celebrar el ministre, per detallar que “una de les persones extubades és la pacient de la Seu d’Urgell que vam atendre i que va arribar al país en una situació molt compromesa”. Benazet també va voler destacar el cas del Fabio, un treballador del SAAS que també va estar intubat i que ara es troba a planta. El ministre també va apuntar que les dades acumulades de pacients a l’hospital escalen fins a les 78 persones.Respecte als padrins que es troben al centre sociosanitari El Cedre, va indicar que hi ha 38 pacients, 15 dels quals provenen de Salita, i que també hi ha nou persones convalescents que esperen la doble negativització de la PCR per poder obtenir l’alta definitiva. Quant a l’afectació de la malaltia entre els professionals de la salut, va precisar que hi ha 58 sanitaris contagiats i en el cas dels cossos especials, hi ha 11 persones infectades. El ministre també va especificar que en les darreres hores s’ha rebut el resultat d’un total de 112 proves PCR i que d’aquestes, 84 han obtingut un resultat negatiu i 28 han estat positives.Tot i això, el titular de Salut va remarcar que “no hem d’abaixar la guàrdia” i que la societat ha de continuar amb la lluita “solidària i autoresponsable”. Així doncs, va apel·lar la ciutadania a seguir les recomanacions quant al distanciament social i les mesures de protecció, especialment ara amb la reobertura d’algunes activitats econòmiques i amb les sortides d’una hora en dies alterns per passejar o fer exercici. A més, va valorar que a Andorra, a diferència de les mesures de confinament que s’han decretat en altres països, la gent ha optat per “quedar-se lliurement a casa”.Respecte al cribratge massiu que havia de començar aquesta setmana, va afirmar que no hi ha cap novetat i que se segueix treballant en els protocols perquè l’operativa és complexa.