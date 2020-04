La diada de Sant Jordi d’enguany no s’atura i la majoria dels comuns han preparat activitats virtuals, siguin tallers de roses o la participació de la ciutadania creant microrelats. La intenció és que es pugui celebrar una de les diades culturals més arrelades al país.

Sant Jordi torna a vèncer

21/04/2020

Martí Pons

La tradició ens diu que per Sant Jordi l’home regala una rosa a la dona i la dona un llibre a l’home, tot i que no ha de ser pas així. Enguany, malgrat que les floristeries i les llibreries ja estiguin obertes, tot serà diferent. Així, els comuns han preparat una diada confinada amb diverses activitats.

Tallers de roses de paper, pintar dracs i, sobretot, decorar els balcons. Aquesta és la iniciativa que la majoria de les corporacions tenen preparada per celebrar el Sant Jordi ple de color. Però més enllà d’aquests entreteniments, també es podran escriure microrelats a través de les xarxes socials. Per exemple, a Encamp, Ordino i Andorra la Vella les corporacions demanen la participació de tots els ciutadans amb l’escriptura de microrelats per omplir les xarxes socials de narrativa o poesia. Fins i tot a la capital ho faran en format concurs amb premis que oferiran abonaments per a la Temporada de dansa.

Cuinar pastissos, aprendre sobre floristeria, escoltar escriptors i molt més. Aquesta és la idea d’Escaldes: un recorregut per la fira que se situa cada any a la plaça Coprínceps de manera virtual a través d’una plataforma web que vol simular un passeig per la fira i fins i tot la interacció amb els venedors.

Per als amants de la literatura serà una jornada entretinguda des dels més grans fins als més petits. A Canillo el comú té previst regalar un llibre virtual a tots els ciutadans. De la llegenda de Sant Jordi al darrer treball d’Antoni Morell. Molts escriptors s’han sumat a iniciatives com la de la xarxa de biblioteques, que fa uns dies que relata poesia, o la biblioteca d’Encamp, que organitzarà un club de lectura virtual, conduït per Laura Casanovas, sobre el llibre Boris I, rei d’Andorra, de Morell. També des d’Andorra la Vella hi haurà tastets de llibres amb presentacions en directe a través d’Instagram Live del canal del comú de cinc llibres d’autors.

Llibreters i editors no saben com evolucionarà la pandèmia. Per aquest motiu asseguren que s’ha parlat d’ajornar la festa al 23 de juliol, com està previst a Catalunya. Oliver Vergés, d’Anem Editors, per exemple, creu que la majoria estaria disposada a organitzar-lo, però que ara “és el moment de participar en aquest Sant Jordi excepcional”.

Sembla, doncs, que malgrat haver d’estar tancats a casa la major part del temps, aquell qui ho vulgui podrà comprar una rosa o un llibre i gaudir d’una diada marcada per l’amor, els colors de la primavera i, sobretot, la cultura.