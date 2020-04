Sandro Rosell afirma que sense Besolí “no hauria aguantat” a la presó

Actualitzada 21/04/2020 a les 06:56

Redacció Andorra la Vella

Sandro Rosell, president de l’FC Barcelona del 2010 al 2014, va indicar en una entrevista a El Mundo Deportivo que el fet de tenir el seu amic i soci Joan Besolí a la presó va ser “importantíssim, fonamental”. De fet, va destacar que “sense ell no hauria aguantat a la presó. Li estaré agraït tot la vida”. Rosell i Besolí, que era el seu testaferro, van compartir 644 nits a la mateixa cel·la, un espai de 10 metres quadrats. De fet, el dia que van sortir del centre penitenciari els dos feien broma. “Serà la primera nit que dormim separats, et trobaré a faltar”, deia Rosell a Besolí. “No sé si m’hi acostumaré”, li responia l’andorrà entre riures.

Rosel i Besolí van estar presos, a Soto del Real i Can Brians 2, i van ser posats en llibertat per l’Audiència Nacional espanyola perquè es dubtava de les proves després de passar 643 dies en presó preventiva. En total, eren sis persones imputades per participar en el blanqueig de comissions pels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol i un contracte de patrocini amb Nike. La fiscalia els acusava de formar part d’una organització criminal que va ocultar gairebé 20 milions d’euros de les comissions il·legals que obtenia qui havia estat president de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), Ricardo Teixeira.

En l’entrevista, Rosell explicava que el que recorda del primer dia a Soto del Real és que “ens van donar quatre preservatius i quatre bossetes amb vaselina”. “Em vaig preocupar una mica”, confessava entre riures. Tot i això, va assegurar que els moments més durs els va viure “tots els dies que el nostre advocat va venir per dir-nos que ens havien denegat la llibertat condicional una altra vegada, sempre per risc de fuga, sense justificació aparent. Van ser tretze vegades”.