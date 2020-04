Mobilitat anuncia tasques de manteniment per aquesta tarda a l'entrada d'Encamp

Restriccions de trànsit al túnel de Ràdio Andorra El túnel de Ràdio Andorra patirà afectacions puntuals en el trànsit aquesta tarda. Mobilitat

Actualitzada 21/04/2020 a les 15:36

Redacció Andorra la Vella

Després del tall al túnel de la Ta`pia durant el matí, on ja s'ha restablert la circulació, Mobilitat ha anunciat que aquesta tarda les tasques de manteniment es tralladen al túnel de Ràdio Andorra. El punt d'entrada a Encamp patirà afectacions puntualment en el trànsit i tindrà només un sentit de la marxa mentre durin els treballs. Mobilitat està aprofitant el poc flux de vehicles que hi ha durant els darrers dies a causa de la crisi sanitària per tal de posar a punt diversos túnels del país. A banda, el servei insisteix en la necessitat de respectar les restriccions de mobilitat, quedant prohibit agafar el vehicle durant l'hora d'activitat física en dies alterns i circular amb prudència, sobretot en cas de pluja.