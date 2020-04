Mor el periodista ultranacionalista que va ser extradit a Finlàndia

Actualitzada 21/04/2020 a les 06:53

Una demanda contra Janitskin encara estava en curs abans de la seva mort al Tribunal Superior d’Hèlsinki. Al tribunal de districte, Janitskin va ser sentenciat a 22 mesos de presó incondicional per un total de setze delictes diferents, incloent difamació greu, incitació contra grups ètnics i infracció de drets d’autor.

El càncer li va ser diagnosticat fa tres anys quan se li va practicar una apendicectomia. Més tard es va revelar que el càncer s’havia estès als ganglis limfàtics. A les eleccions parlamentàries del 2019 es va postular pel Partit Reformista de Paavo Väyrynen. Va rebre 390 vots i no va ser elegit. Exjugador d’hoquei i periodista a MV-lehti, el 2014 va instal·lar la seva residència a Espanya, des d’on va fundar la revista. Janitskin estava acusat inicialment d’un total de 46 delictes, dels quals els més greus incloïen incitació a l’odi contra una ètnia, calúmnia, blanqueig de diners, delictes d’apostes, amenaces il·legals i incompliment de la confidencialitat.

Ilya Janitskin, l’home que va protagonitzar una polèmica extradició d’Andorra al seu país, va morir el febrer passat a causa del càncer que se li havia detectat feia temps i pel qual la Batllia va decidir el trasllat de la presó de la Comella al domicili sota control monitorat.El periodista finlandès, conegut per les seves idees ultres i fundador del digital MV-lehti, va morir de càncer d’intestí amb 42 anys al seu domicili, segons van informar els familiars.Janitskin va ser conegut a Andorra perquè va intentar sense èxit obtenir asil polític. Afirmava que se’l perseguia per les seves idees i que estava amenaçat per la jihad islàmica a causa dels seus articles.La justícia de Finlàndia va deixar el juny del 2018 en llibertat el periodista i polític ultranacionalista, que va ser extradit d’Andorra al seu país d’origen el 13 d’abril passat. Així ho va decidir el tribunal del districte d’Hèlsinki, que el va jutjar per diversos delictes, un cop la causa va quedar vista per a sentència. La fiscalia finlandesa va demanar un any i vuit mesos de presó per a Janitskin, a qui va acusar d’enaltiment de l’odi racial i d’assetjament a una periodista, entre altres delictes.El periodista ultranacionalista va ser detingut l’agost del 2017 a Andorra després que Finlàndia demanés la seva extradició i va estar privat de llibertat –primer empresonat a la Comella i després en arrest domiciliari– fins que va ser entregat al seu país.El seu cas va ser seguit amb molta atenció a Andorra, especialment per l’embolic judicial que va rodejar la seva extradició. Va estar quatre hores a la frontera del riu Runer a l’espera de ser o no entregat a les autoritats finlandeses, que s’hi havien desplaçat expressament després que el Tribunal Superior n’hagués concedit l’extradició deixant sense efecte la decisió contrària de Corts.L’entrega es va veure bloquejada perquè a primera hora del matí el seu advocat, Alfons Clavera, va presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional.I aquí es va embolicar la troca. Des del TC es va comunicar a Clavera que no hi havia cap magistrat localitzable, tenint en compte que era divendres, i que per tant no es podia resoldre de forma immediata la petició de suspensió cautelar de l’entrega. L’advocat entenia que si el tribunal no aplicava de forma immediata la suspensió cautelar s’estava vulnerant un dret fonamental perquè encara que en el futur el TC donés la raó a Janitskin l’activista ja estaria a Finlàndia.Des de diferents fonts es va intentar infructuosament que el Constitucional s’activés i hi hagués un pronunciament. Des d’aleshores es va nomenar Joan Manuel Abril com a magistrat de guàrdia del Constitucional per evitar que es torni a repetir un episodi similar.