L'empresa preveu reactivar els treballs de construcció durant el maig o com a molt tard al juny

Molines Patrimonis adjudica la segona fase del Prat del Portal a El Tarter La primera fase es va completar entre el juliol i el novembre de l'any passat. Molines Patrimonis

Actualitzada 21/04/2020 a les 13:13

Redacció Andorra la Vella

Molines Patrimonis va adjudicar el passat 17 d'abril els treballs de la segona fase de l'urbanització de Prat de Portal, a la zona d'El Tarter, a l'empresa COMESA, la mateixa constructora que va encarregar-se de les obres de la primera fase. La part inicial es va realitzar entre ej juliol i el novembre del 2019 i va consistir en treballs de canalització del riu. Per a la fase dos està previst que es canalitzin dos torrents més i es faran arribar fins al riu. També s'ha de fer la instal·lació de tots els subministraments, així com la construcció de les voreres, col·locació de fanals, papereres, zona d'escombraries i asfaltat. El cost total d'aquests treballs ascendeixen a 500.000 euros.

Molines Patrimonis preveu que aquests treballs comencin durant el mes de maig, o al juny com a molt tard. Tot dependrà de l'actual crisi sanitària i de les indicacions des del ministeri de Salut. Amb tot, la intenció és que les obres estiguin enllestides pel pont de la Puríssima, coincidint amb l'inici de la temporada d'esquí.

L'empresa andorrana també ha hagut de tancar els despatxos arran de la situació actual, però ha continuat treballant de manera telemàtica i no ha aturat l'activitat, tret de la que està relacionada amb el sector de la contrucció.