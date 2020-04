La regulació dels ERTO concentra els dubtes dels empresaris

Actualitzada 21/04/2020 a les 06:58

Adrià Esteban Andorra la Vella

La regulació de les suspensions temporals dels contractes laborals que preveu la segona llei òmnibus va concentrar ahir els dubtes dels empresaris que van seguir de forma telemàtica el seminari organitzat per Actua i en el qual va participar el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.

En aquest sentit, els internautes van traslladar prop de 300 preguntes que tenien, majoritàriament, com a denominador comú les casuístiques que envolten els ERTO. Davant els neguits dels empresaris, Gallardo va exposar la possibilitat d’intercalar les suspensions temporals dels contractes laborals amb la reducció de la jornada laboral en una mateixa companyia. “Les dues modalitats són combinables perquè les empreses vagin adaptant les seves necessitats en funció del ritme d’activitat econòmica”, va afirmar. Sobre aquesta qüestió, el ministre va puntualitzar que cada vegada que hi hagi una modificació contractual s’haurà de notificar al departament de Treball, que serà “el més àgil possible” a l’hora de revisar els requisits per tal que “el canvi d’una etapa a una altra no estigui bloquejat”.

D’altra banda, un dels escenaris que els usuaris van plantejar a Gallardo va ser la necessitat d’acomiadar personal quan hagi vençut el termini legislatiu, que es pot prolongar fins al 31 de desembre del 2020. “Mentre hi hagi suspensions temporals de contractes laborals o reduccions de la jornada laboral no es podrà acomiadar. Però si una empresa que ha exhaurit aquestes dues opcions i malgrat tenir la seva activitat oberta no pot fer-hi front, llavors ha de garantir els drets dels treballadors en el seu acomiadament”, va dir Gallardo en al·lusió al compliment de la liquidació i la quitança.