L'informàtic que s''amaga' darrere de l'ajuda als cubans

Actualitzada 21/04/2020 a les 07:00

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

L’Alexis Sirkia, la persona que s’ha fet càrrec del cost de l’estada de la brigada mèdica cubana a Andorra, també ha fet diners gràcies a la seva feina professional. Es tracta d’un valorat programador informàtic que ha acumulat una fortuna important gràcies al seu talent. Després d’un temps vivint a Andorra, on va néixer l’últim dels fills, es va traslladar a Màlaga, on es va dedicar al món del blockchain, del bitcoin i dels diners virtuals, i va seguir desenvolupant la tasca com a programador informàtic.

L’Alexis té tretze germans, no tots de la mateixa mare. El pare, Arnold Sirkia, era un finlandès que va fer fortuna a Andorra gràcies a nou joieries i al comerç amb diamants i safirs que comprava a Tailàndia, on ara viu l’Alexis. També va obrir joieries a Màlaga, a Marbella i a Hawaii. El patriarca de la saga va estar vivint un temps als Estats Units i va viatjar per tot el món. Per això a Andorra va ser vist com un home extravagant per a l’època. Massa modern. No deixava fumar a la feina, disposava de dues avionetes privades amb pilot i tenia un detector de mentides que feia servir quan desapareixia algun objecte de valor dels seus comerços.

Qui el coneixia afirma que era una persona molt intel·ligent, va tenir dues esposes i diverses amants, però actualment tota la família Sirkia es troba molt unida i no han perdut el contacte entre si. Es va fer amb els andorrans més influents de l’època i alguns van viatjar a Tailàndia amb la seva recomanació per comprar diamants.

La seva primera esposa el va deixar i va marxar d’Andorra. Es va tornar a casar i la seva vídua segueix lligada al negoci de les joies. Arnold Sirkia va morir arruïnat, segons fonts properes a la família, perquè va començar a descuidar la bona marxa dels negocis.

L’Alexis és qui s’encarrega d’una fundació amb la qual ajuda tothom qui té el cognom Sirkia.