Igualtat alerta d'un repunt de casos de violència de gènere en el confinament

Actualitzada 21/04/2020 a les 06:32

EL WHATSAPP DE DENUNCIA HA REBUT UN MISSATGE

El WhatsApp de contacte per denunciar casos de violència de gènere que va habilitar fa poc més d’un mes el Govern “no ha acabat de funcionar del tot bé”, i és que des que es va posar a disposició de la població només ha rebut un sol missatge d’informació. Tal com va explicar la cap de l’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, la majoria de denúncies durant el confinament han arribat a través del 181, el telèfon d’atenció a les víctimes, perquè “el tracte que es pot fer a través de la línia telefònica és molt més personal que per missatge, que és molt més fred i les dones es poden sentir incòmodes”.

L’únic contacte que ha rebut el número de WhatsApp del departament és el d’una dona que “ens demanava si el telèfon de contacte encara estava operatiu”, segons Porras, que tot i posar en valor els esforços per obrir noves vies de comunicació per avançar-se a l’actuació policial posterior a l’agressió, entén que el contacte telefònic sigui el més utilitzat: “Les gestions per telèfon són molt més senzilles per a nosaltres i per qui truca.”

El departament d’Igualtat del Govern alerta d’un repunt en el nombre de casos nous de violència de gènere vers les dones durant l’últim mes de confinament, i adverteix que la tendència és d’anar sumant denúncies mentre les restriccions de mobilitat segueixin actives. Així ho va apuntar al Diari la cap de l’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, que tot i mostrar preocupació per la delicada situació que estan vivint les persones maltractades, celebra que el nombre de denúncies s’hagi vist incrementat fins gairebé la trentena, perquè això vol dir que “totes les dones que estaven tancades amb els seus agressors i que durant la primera setmana de confinament no van trucar ara s’estan empoderant i estan demanant ajuda”.En concret, són 24 els casos nous que s’han atès per part del departament des del 13 de març, el primer dia que es van decretar les restriccions a la mobilitat, fins diumenge passat. Aquesta xifra pren rellevància si es compara amb les dades de la primera setmana de confinament, on només es van registrar tres denúncies, i sobta, encara més, si es té en compte que suposa un augment del cent per cent si es compara amb les dades registrades durant el mateix període de l’any passat. “Seguim preocupats. 24 nous casos són moltíssims, i encara en són més si tenim en compte que durant aquests mateixos mesos del 2019 se’n van detectar 12, la meitat”, va explicar Porras, que va lamentar que de la totalitat dels expedients oberts “encara hi ha deu dones que segueixen vivint en el mateix domicili amb el seu agressor”. Tot i això, el departament aprofita “quan l’agressor surt de casa” per seguir treballant amb aquestes dones maltractades i fer-les entendre que “sortir del nucli familiar i anar a algun dels nostres pisos, on estaran més segures”, és la millor opció.D’altra banda, el paper de la policia ha resultat clau per detectar situacions de perill en l’àmbit domèstic, i és que poc menys de la meitat dels nous expedients oberts durant l’últim mes són procedents d’actuacions policials. “Set dels 24 casos ens han arribat a través de la policia, que ens està derivant totes les denuncies relacionades amb agressions en àmbit domèstic”, va desxifrar Porras, que amb l’inici del confinament va encapçalar una xerrada amb el cap del cos de seguretat nacional per tal de fixar unes pautes a seguir en aquest tipus de situació. “Vam fer entendre als agents que en molts casos no es tracta de conflictes de parella, sinó de violència de gènere”, va afegir Porras.La cap de l’àrea va concloure destacant la importància de fer campanyes de conscienciació per frenar el creixement de casos de violència de gènere. A més, va posar molt en relleu el paper dels familiars i veïns de la víctima a l’hora de posar-se enmig i frenar moments de tensió.