Fitch manté el ràting d'Andbank (BBB) i situa el de MoraBanc i Crèdit en BBB

L’agència destaca la solidesa del sistema financer per fer front a la crisi del coronavirus

L’agència de qualificació Fitch Ratings va fer pública ahir una nova qualificació del bancs del país. El ràting més elevat és el d’Andbank, que conserva el BBB que va obtenir en l’anterior qualificació. MoraBanc també manté el resultat i segueix en BBB-, que és el mateix que atorga a Crèdit Andorra, en aquest cas, però, suposa un grau de descens. En el que sí que coincideix l’agència és en la perspectiva de totes les entitats, que passa d’estable a negativa per la pandèmia del coronavirus; una variable que afecta negativament tot el sistema financer mundial.

Fitch destaca que Andbank té la capacitat de superar la crisi de la Covid-19 mantenint les qualificacions intactes per la diversificació dels ingressos, més àmplia que la de la resta de bancs, i l’alta qualitat dels seus actius sota gestió. La ràtio de morositat ha davallat fins al 2,9% i la provisió de reserves sobre préstecs dubtosos és del 103%, per la qual cosa conclou que és l’entitat més ben posicionada. La nota del banc acaba ressaltant que va tancar l’exercici passat amb un volum d’actius sota gestió de gairebé 24.000 milions d’euros, un 9,6% més, i uns beneficis superiors al 28 milions.

Crèdit Andorrà destaca pel seu lideratge, la capacitat de generar beneficis i la presència internacional, segons el comunicat emès pel banc amb motiu de l’informe de Fitch. Posa en valor l’exposició “de l’activitat creditícia del banc a Andorra i, en definitiva, a les persones i empreses del país a les quals ha donat suport financer”. A tancament del 2019 la inversió en crèdits era de 1.843 milions d’euros. És el banc que “més suport ha insuflat a Govern, persones i negocis...”. L’exercici passat el va tancar amb volum de negoci de 17.064 milions (un 10,51% més) i uns beneficis de 46,24 milions.

MoraBanc ha mantingut el ràting BBB- per la fortalesa de l’entitat, la seva capitalització i la bona rendibilitat segons l’avaluació de l’agència. Fitch destaca la flexibilitat financera de l’entitat, que li permetria suportar amb garanties els efectes de la crisi de la Covid-19. El banc va tancar el 2019 amb 25,1 milions de benefici. El CET1 fully loaded era del 23,8%.



Més resistent

El sistema financer del país està més ben posicionat i és més sòlid per fer front a la pandèmia en comparació a la situació en què es trobava en l’anterior crisi, del 2011-2014, segons l’agència. Incideix en la transparència fiscal i l’alineament amb els estàndards europeus de regulació financera.