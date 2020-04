Espot confia que la gestió de la crisi impulsi el turisme

El cap de Govern ha fet balanç de la situació de l'emergència sanitària a Andorra en una entrevista a Catalunya Ra`dio

Actualitzada 21/04/2020 a les 14:40

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, confia que la bona gestió de la crisi sanitària afavoreixi en un futur l'atracció del turisme perquè "la gent voldrà anar a llocs on hi hagi una gestió adequada de la salut pública", segons ha fet saber en una entrevista al programa 'El Matí de Catalunya Ràdio'. Espot ha detallat que l'impacte econòmic de la Covid-19 a Andorra encara és difícil d'avaluar i que un dels punts més importants de la recuperació vindrà per part dels països veïns, ja que "som molt dependents del turisme, sobretot del català i el francès". El cap de Govern ha fet balanç de la situació l'emergència sanitària al país i ha destacat l'actuació de la ciutadania, la qual "ha respost de forma cívica i responsable", fet pel qual Espot ha subratllat que el confinament a Andorra s'ha fet de forma massiva sense obligatorietat legal. Així mateix, el cap de Govern ha explicat el procediment dels tests d'anticossos i que la prova es farà a gairebé la totalitat de la població, que s'ha apuntat de manera voluntària, per tal de tenir "una visió més acurada de la situació epidemiològica real i adoptar decisions".

