Espanya registra la xifra de morts per la pandèmia més baixa des del 22 de març

Hi ha 399 noves defuncions i el nombre de persones diagnosticades supera les 200.000

Actualitzada 21/04/2020 a les 06:42

Agències Andorra la Vella

El nombre de nous morts per coronavirus a Espanya va caure ahir per tercer dia consecutiu fins als 399, la xifra més baixa des del 22 de març passat. Les xifres eleven el total de defuncions a les 20.852. De la mateixa manera, el nombre de contagis també ha disminuït i ascendeix als 200.210 en haver-se confirmat només 2.881 casos en l'última jornada. A més, segons el balanç d'ahir del ministeri de Sanitat espanyol, 80.587 persones ja han superat el virus, el 40,1% del total dels infectats al país. Les dades de nous contagis publicades ahir llancen una diferència de 4.266 positius més que diumenge. Tot i això, 1.385 són casos que van iniciar símptomes més de catorze dies abans de la realització de la prova diagnòstica i que no corresponen amb nous contagis. Així ho va aclarir Fernando Simón, director del Centre d’Alertes i Emergències Santàries, qui va manifestar que és una xifra “bona”, encara que cal tenir en compte l’efecte baixada pel retard dels resultats durant el cap de setmana.

Pel que fa a la situació a Itàlia, va registrar ahir per primera vegada des que va començar la pandèmia un descens respecte al dia anterior en el nombre de casos positius actius del virus, mentre que la xifra de contagis ja supera els 180.000, segons les dades ofertes pel cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli. Hi ha 108.237 casos actius, 20 menys que els que hi havia diumenge. En total, Itàlia ja suma 181.228 casos de la Covid-19 i durant l’última jornada va sumar 454 morts, per la qual cosa ja són 24.114 les persones que han mort per la malaltia. D’altra banda, 48.877 pacients s’han recuperat de la infecció. Segons Borrelli, gairebé el 90% durant el mes de març.

D’altra banda, França va registrar ahir 20.265 morts per coronavirus des de l’inici de la pandèmia després de sumar 547 defuncions en l’última jornada. El nombre total de casos confirmats de coronavirus al país gal s’eleva als 114.657, dels quals 2.051 ahir. El primer ministre francès, Édouard Philippe, va assegurar diu-menge que el retorn a la normalitat després de la pandèmia de la Covid-19 “no es farà probablement en molt de temps”, i va destacar que relaxar el combat contra el coronavirus suposaria fer un pas enrere. I va recordar que el confinament seguirà fins a l’11 de maig i que, encara que el respecte de les regles ha estat “globalment satisfactori”, les forces de l’ordre han realitzat fins a 13,5 milions de controls i han posat més de 800.000 multes.