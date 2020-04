La validació de les proves per fer les maniobres amb GPS permet l'inici de l'operativa que requereix una formació específica dels controladors

Espanya autoritza els vols comercials a la Seu

Actualitzada 21/04/2020 a les 15:22

El govern espanyol ha donat l'autorització perquè l'aeroport d'Andorra-la Seu pugui començar a acollir vols comercials després que s'hagin validat les proves perquè els avions facin les maniobres d'aproximació a les instal·lacions per GPS. La nova operativa és efectiva a partir de demà però requereix una formació específica per als controladors aeris de la infraestructura que s'ha d'impartir a Madrid i que de moment no es pot fer perquè l'emergència sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus i l'estat d'alarma decretat a l'Estat veí limiten els desplaçaments i impedeixen que puguin rebre aquest tipus de cursos. L'autorització arriba en el termini previst que s'havia fixat per a l'abril.

El sistema de vol que s'aplicaria en condicions de poca visibilitat ha estat avaluat per una comissió integrada pels ministeris espanyols de Foment i de Defensa i l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (EASA) amb el resultat de les proves que es van fer el setembre passat a l'aeroport per comprovar que es pot fer l’aproximació instrumental amb GPS per permetre els aterratges quan faci mal temps. La possibilitat d'acollir vols comercials ha estat una demanda des de que es van millorar i renovar les instal·lacions per aconseguir atreure companyies interessades en fer vols amb determinada regularitat per portar turistes.

