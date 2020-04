Els tests de Sant Julià es faran a l'aparcament del Prat Nou

El comú lauredià està acabant d'enllestir l'operatiu a la parròquia, on hi treballaran una quarantena de persones

Actualitzada 21/04/2020 a les 20:18

Redacció Andorra la Vella

Encara no se sap quan començaran els tests ràpids d'anticossos massius a la població andorrana, però les diferents corporacions estan treballant de ple en l'operatiu per poder-los fer amb les màximes garanties. El comú de Sant Julia de Lòria ha anunciat que està acabant d'enllestir els treballs de preparació. Els Stoplabs per fer els tests s'ubicaran a l'aparcament del Prat Nou, situat davant de l'edifici administratiu comunal, on s'habilitaran sis veles per a les persones que es desplacin en vehicle i un altra per als vianants. Totes estaran unides entre elles formant un túnel de 5x30 metres.

El comú ha destinat una quarantena de persones per treballar en l'operatiu dels tests, entre funcionaris, agents de circulació i personal de Camprabassa, Sasectur i l'Escola Bressol, les tres societats de la corporació. N'hi haurà 25 que treballaran en dos torns i paral·lelament 12 s'encarregaran de l'atenció telefònica.

A hores d'ara ja s'està treballant en la logística, amb el buidatge de l'aparcament, el trasllat dels abaonats, la retolació, el cablejat elèctric, així com en la desinfecció de la zona.