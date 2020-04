El temporer voluntari Franco Latazzio amb els altres voluntaris. F. L.

Òscar Serrano Andorra la Vella

Ho havia de fer, Andorra sempre ens ha acollit molt bé i em sentia obligat a donar un cop de mà a qui ho necessités.” La crisi sanitària provocada pel coronavirus que està vivint el país reclama l’ajuda de tothom; de nacionals, residents i, fins i tot, de temporers. És el cas d’en Franco Latazzio, un professor d’esquí argentí que s’ha quedat atrapat al Principat després que el seu país d’origen decretés el tancament de fronteres. Per donar un cop de mà, Latazzio, en comptes de quedar-se a casa, es va apuntar, juntament amb els seus companys, al servei de voluntariat del Govern.

Quan va esclatar l’alerta sanitària i totes les activitats econòmiques van quedar suspeses, en Franco es va quedar “atrapat” al Tarter, on comparteix un pis que els va habilitar el comú canillenc “amb uns quants temporers més”. Davant la situació de crisi que estava patint el país, va decidir posar-se en contacte amb l’executiu i, després d’una primera trucada telefònica, “em van destinar d’auxiliar a l’hotel Cèntric”. Allà, no només donava un cop de mà als sanitaris que controlaven el brot entre la gent gran que estava aïllada, sinó que “els banyava, els donava conversa i jugàvem. La veritat és que ha estat una experiència molt gratificant i molt positiva”.

El seu voluntariat va acabar la setmana passada, però Latazzio segueix “animat” per donar suport on calgui. És per això que també col·laborarà amb els professionals que realitzaran els tests d’anticossos a tota la població. “Em vaig quedar amb ganes de més, així que vaig demanar poder ajudar en les proves massives i ara estic a l’espera que em diguin en quin equip estaré”, va concloure Latazzio.