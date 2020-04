Els treballadors del SAAS renuncien a 500.000 euros en millores laborals

El Comité d'Empresa del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ha pres aquesta decisió per tal d'alleugerir la pressió de l'executiu, disposant de més recursos per a fer front la crisi financera que afectarà el país

El Comité d'Empresa del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha decidit renunciar a la partida pressupostària de 500.000€ aprovada pel Govern destinada a les millores laborals acordades amb el conveni col·lectiu per tal d'alleugerir la pressió de l'executiu, disposant de més recursos per a fer front la crisi financera que afectarà el país. Així ho ha exposat el grup de treballadors en un comunicat, on posa en relleu que els seus drets laborals estan minvant cada vegada més amb el pas dels anys, motiu pel qual el col·lectiu havia negociat amb Govern incloure al pressupost 2020 una quantitat econòmica per tal d’iniciar unes millores dins del marc del nou conveni col·lectiu, on un dels objectius era sol·licitar de cara al 2021 una sèrie de millores per minvar progressivament les pèrdues econòmiques en relació amb l'anterior crisi econòmica, "en la qual encara els professionals veuen reflectida la pèrdua del poder adquisitiu en la seva nòmina, ja que aquest és entre un 13-22% en els últims 11 anys". Davant l'actual crisi sanitària i econòmica que pateix el país, el comitè ha decidit continuar treballant en consonància amb la Direcció per tal de "tirar endavant les mesures no econòmiques que esdevinguin en el futur conveni col·lectiu i normatives respecte a les actuals". El grup ha aprofitat l'avinentesa per agrair a les empreses i persones que els han proporcionat suport, així com l'acompliment de la població de les normes de confinament marcades pel Govern.

