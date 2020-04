Educació fa un aprovat general i manté el calendari

Actualitzada 21/04/2020 a les 06:24

VILARRUBLA FA UNA VALORACIÓ POSITIVA DE L'ACTIVITAT LECTIVA VIRTUAL

Per un altre costat, la ministra d’Educació i Ensenyament, Ester Vilarrubla, va fer una valoració “positiva” dels primers compassos de l’activitat lectiva virtual al país, que va tenir una “ràpida” resposta arran del tancament de centres educatius del 12 de març passat. En aquest sentit, la ministra va exposar que, en aquestes edats, “l’ensenyament virtual és nou i suposa un esforç d’imaginació per crear activitats motivadores”, motiu pel qual va considerar que en el “document pedagògic”es descriu que els esforços no han d’anar centrats a “avançar aprenentatges”.

“Tenim una societat amb molt poca bretxa digital”, va argumentar la ministra, tot i que també va admetre la “preocupació inicial” per poder atendre els “alumnes més vulnerables”. D’aquesta manera, la ministra va explicar que el Govern ha prestat un total de 270 dispositius tecnològics a aquells infants que no disposaven de tauletes i va agrair a Andorra Telecom per proveir de dades a 67 famílies que no disposaven de connexió a internet a les seves llars.

Finalment, respecte al calendari de les inscripcions per a les beques i el transport públic del curs vinent, la responsable de la cartera va confirmar que es faran públiques pròximament. Respecte a les beques menjador del curs vigent, Vilarrubla va manifestar que les famílies beneficiàries han arribat a un acord per retornar els diners avançats.

Coincidint amb el retorn a l’activitat lectiva –virtual– després de les vacances de Pasqua, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va anunciar ahir que els alumes dels tres sistemes educatius rebran un aprovat general en funció de les notes de l’avaluació continuada. “En principi tothom ha de passar de curs i només es quedarà a fer una permanència aquell alumne que ho necessiti”, va declarar Vilarrubla en roda de premsa.Aquesta decisió, en la línia de les mesures que ja han adoptat països com Espanya o Itàlia, ve acompanyada d’una segona acció que serà la de mantenir intacte el calendari del curs escolar. Per tant, amb independència de la data de retorn dels estudiants a les aules –la qual Vilarrubla va comentar que pot produir-se de forma gradual en funció d’edats i franges horàries–, l’activitat acadèmica finalitzarà l’1 de juliol. A més, tal com estava previst, la darrera setmana de maig romandrà com a festiu per “recuperar el benestar”.D’altra banda, la ministra va deixar clar que “a l’estiu no ha de continuar el curs escolar” i va encoratjar el món educatiu “a pensar en altres fórmules”, com la que ja va traslladar mossèn Ramon de Canillo sobre els reforços acadèmics a les colònies d’AINA.Fins llavors queden poc més dos mesos per endavant. I tenint en compte que el cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar la setmana que passada que la reobertura dels centres escolars no es produirà “en el millor dels casos” abans de l’1 de juny, hi haurà, com a mínim, una mica més d’un mes en què la docència haurà de continuar impartint-se de la distància. Per aquesta raó, la titular d’Ensenyament va manifestar que s’han enviat un seguit de directrius a tots els mestres del sistema educatiu andorrà “amb la finalitat que els alumnes no perdin els hàbits i puguin exercitar situacions competencials”.Així doncs, Vilarrubla va considerar que els esforços dels professors no se centraran a “avançar aprenentatges” per evitar que hi hagi continguts que, forçosament, es deixin de banda. “A la majoria dels nostres alumnes els queda molt recorregut escolar. Aquesta no és la nostra major preocupació. La part emocional també és molt important aprendre-la bé”, va sostenir.Paral·lelament, Vilarrubla, va comunicar ahir la suspensió “de forma definitiva” de les proves oficials de batxillerat (POB) –així com també la prova oficial de batxillerat professional (POBPRO)– per no haver-hi prou “marge de temps” per a la preparació. Així doncs, per tal d’acreditar el nivell de desenvolupament de les diferents competències de cada alumne, Vilarrubla va assegurar que “es tindran en compte els resultats obtinguts al final del tercer semestre”.D’aquesta manera, la ministra va expressar que en aquests dos mesos lectius restants podran obtenir el batxillerat sempre que compleixin “les condicions que preveu el decret”, és a dir, demostrar un desenvolupament com a mínim del 50% de competències, aprovar el treball de recerca i validar com a apte el projecte de participació, actuació i servei, a més de la consideració d’actitud i assistència obligatòria a les classes telemàtiques. “A partir de l’1 de juny dedicarem l’ensenyament a les proves d’accés. El reforç dels coneixements els pot servir per entrar a les universitats o les formacions professionals”, va afirmar Vilarrubla.En darrer lloc, la ministra també va compartir la suspensió dels diplomes d’ensenyament professional (DEP) corresponents al sistema educatiu andorrà.Per últim, la ministra va informar que fins ahir a les 12.00 hores van rebre un total de 100 sol·licituds per al servei de guarda, majoritàriament focalitzats per la segona fase de reactivació econòmica, i un total de 20 infants ja han rebut assignació del centre escolar al qual hauran d’acudir.