Dues noves aplicacions per facilitar la venda en línia

Actualitzada 21/04/2020 a les 07:02

Lorena Giménez Andorra la Vella

El decret aprovat pel Govern perquè les empreses puguin realitzar vendes electròniques tot i tenir la botiga físicament tancada ha propiciat la creació de dues aplicacions per facilitar la venda en línia als comerços del Principat, Xerpa Market i Rapidocity. La primera és una iniciativa de la ja coneguda cadena d’enviament a domicili City Xerpa. “És una nova categoria dins la nostra app on volem oferir als comerços del país una alternativa de creixement, captació de nous clients i recuperació d’ingressos que s’han vist aturats a causa de la situació que estem vivint”, van manifestar des de l’empresa.

La segona és una iniciativa d’una resident canadenca, la Taisia, qui va proposar a l’executiu relaxar els permisos per poder vendre en línia i crear una aplicació tecnològica per impulsar aquesta mena de comerç. “Rapidocity és una eina que permet poder crear a totes les empreses andorranes una botiga electrònica, un restaurant o servei en 20 minuts i de forma gratuïta”, va afirmar la resident. La Taisa va posar en relleu que el mètode d’utilització és senzill, “els clients veuen les empreses que envien a la seva àrea i realitzen comandes o també poden realitzar una reserva prèvia encara que estigui fora de l’horari de lliurament”. I va explicar que cada negoci obtindrà el seu lloc web personalitzat, el qual podran utilitzar per promocionar el negoci a les xarxes socials i que els clients també el puguin compartir.