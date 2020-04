Diputats argentins volen la repatriació dels nacionals

Actualitzada 21/04/2020 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

Diversos diputats nacionals argentins van enviar ahir una carta al ministre de Relacions Exteriors, Comerç Internacional i Culte de la Nació, Felipe Solá, demanant la repatriació dels ciutadans que es troben encallats a Andorra i a Espanya. Alhora reclamen que el govern faciliti informació verídica, completa, actualitzada i de forma periòdica sobre els motius pels quals l’Administració Nacional d’Aviació Civil (ANAC) no permet vols de diverses companyies aèries i el calendari dels repatriaments autoritzats fins ara. Tanmateix, van demanar l’habilitació dels vols d’Iberia i Air France. I van sol·licitar que l’executiu argentí proveeixi assistència social i suport econòmic a aquells compatriotes que, per raons de força major, hagin esgotat els seus recursos per sustentar-se a l’estranger. A la carta posen en relleu que encara hi ha prop de mil ciutadans argentins a Espanya, i que entre aquests hi ha grups de persones que estan considerades en situació de risc. I argumenten que a mesura que van passant els dies, els ciutadans se senten més angoixats, i és per aquest motiu que com a residents argentins de dret necessiten obtenir la informació i l’ajuda per poder retornar a casa seva.