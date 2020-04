Cinquanta milions per cobrir crèdits impagats

Actualitzada 21/04/2020 a les 06:18

NOVES DADES QUAN LA PANDÈMIA ACABI

El document elaborat pel ministeri de Finances deixa clar que les previsions que es fan són aproximades i que dependrà de l’evolució de la pandèmia que es compleixin o no. La impossibilitat de determinar la durada exacta de l’emergència sanitària i de les limitacions d’activitat econòmica que se’n deriven complica poder dur a terme una estimació acurada de l’impacte que tindrà la situació a les arques de l’Estat i a l’economia del país. En tot cas, el Govern es compromet a presentar al Consell General un pla d’equilibri financer més ajustat quan la situació es normalitzi.

El Govern calcula que durant l’exercici del 2022 haurà de pagar 50 milions d’euros en avals de crèdits tous que no es retornaran. Així es desprèn del pla d’equilibri financer que ha elaborat l’executiu i que inclou les despeses derivades del segon paquet de mesures aprovades dissabte passat per pal·liar l’impacte de la crisi sanitària. Les xifres són una previsió i s’han d’agafar amb cautela, ja que tal com s’indica en el document la impossibilitat de determinar quan acabarà la pandèmia no permet una estimació acurada. En tot cas, l’executiu és conscient que algunes empreses poden tenir dificultats per pagar els crèdits tous i que caldrà molt probablement concedir-los pròrrogues. En tot cas, cal recordar que com a màxim els crèdits es concediran per un import de 130 milions d’euros.Les estimacions del Govern també compten amb el fet d’incrementar la recaptació d’ingressos de l’exercici del 2022 a través d’impostos directes i indirectes en un total de 10 milions d’euros, així com contenir la despesa de cara al 2021 en 10 milions d’euros més. Vist l’impacte que té la Covid-19 amb les prestacions per baixes de la CASS i les despeses derivades dels tractaments del SAAS, així com les ajudes a famílies que seran necessàries, Finances calcula un increment de les transferències corrents de set milions d’euros. Per fer front al primer paquet ja es tenia en compte un increment d’aquesta partida de 27,3 milions d’euros. Així mateix, es preveu una despesa per material sanitari per un import de tres milions d’euros. De cara a l’any vinent, l’executiu preveu que la caiguda de l’evolució del PIB, estimada de moment en un 5% negatiu, provocarà una reducció de les transferències als comuns en 4,7 milions d’euros.En el pressupost extraordinari que es va fer arran del primer paquet de mesures es calculava que enguany s’ingressarien 45,1 milions d’euros menys a causa d’una caiguda de la recaptació de l’IGI, de la taxa al consum, els impostos especials i l’impost de societats arran del tancament de bona part del teixit empresarial. Aquesta primera previsió, però, no recollia l’efecte derivat de la reducció del pagament a compte, que serà del 20%, inclòs en el segon paquet de mesures. Segons el document elaborat ara, aquest fet reduirà la recaptació en nou milions d’euros aquest any i en fins a 30 milions d’euros més per en el pressupost de l’any vinent.En el cas de l’administració general, s’especifica que el personal del cos general i del cos especial de la carrera diplomàtica no cobraran les hores extres fetes a partir del 14 de març i durant l’any 2020, que suposarà un estalvi d’un milió d’euros per a aquest any i d’un milió d’euros per al 2021. L’administració general també es veurà afectada per les tensions de tresoreria a causa de l’increment de l’endeutament amb un augment de despeses financeres de 0,5 milions d’euros enguany i un milió per a l’any que ve. Però sens dubte a mesura que més impacte provocarà a les arques de l’Estat serà l’aplicació dels ERTO. Com ja va avançar l’executiu, per fer front a aquesta casuística s’estima requerir 120 milions d’euros.Per fer front a part de les despeses esmentades, el Govern ha decidit utilitzar de manera extraordinària 20 milions de les reserves d’Andorra Telecom i 10 milions provinents de FEDA. Tot plegat farà que la distribució de dividends d’Andorra Telecom i FEDA per al 2021, corresponents al resultat de l’exercici d’enguany, es vegi reduïda en 27 milions d’euros. Pel que fa a ingressos, l’executiu també fa referència a les donacions al compte de solidaritat, que es calcula que acumularà un saldo de dos milions d’euros.1 Exercici 2022El Govern estima que durant el 2022 haurà de fer front a 50 milions d’euros en avals de crèdits tous d’empreses que no els podran retornar, segons s’indica en el pla d’equilibri financer.2 IngressosLes estimacions del Govern compten d’incrementar en 10 milions la recaptació d’ingressos de l’exercici 2022 a través d’impostos directes i indirectes.3 TransferènciaVist l’impacte a les prestacions per baixes de la CASS i les despeses derivades dels tractaments del SAAS, així com les ajudes a famílies, s’incrementarà la transferència en 7 milions més.4. A causa del PIBL’executiu preveu que les transferències als comuns es redueixin en 4,7 milions de cara a l’any vinent per la caiguda del PIB, estimada ara en un 5%.5. 39 milions en 2 anysUn efecte derivat del paquet de mesures recau en el recaptat per l’impost de societats. Es preveu una reducció de nou milions aquest any i de 30 milions per a l’any que ve.6. DividendsEs calcula que els dividends d’Andorra Telecom i FEDA per al 2021, corresponents al resultat de l’exercici d’enguany, es reduiran 27 milions d’euros.