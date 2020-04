Víctor Filloy ha destacat que el ministeri ha rebut 27 sol·licituds de pares per acollir-se al permís retribuït, de les quals únicament se n'han aprovat vuit

Afers Socials destina 195.000 euros a 30 ajuts per desocupació El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, durant la roda de premsa Twitter Govern

Actualitzada 21/04/2020 a les 19:54

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El ministeri d'Afers Socials ha gestionat 30 ajuts per desocupació involuntària per un import total de 194.999 euros des del servei d'atenció a les persones i a les famílies, segons ha fet saber aquesta tarda el titular de la cartera, Víctor Filloy. Un total de 493 famílies han estat ateses a nivell nacional, de les quals la majoria de demandes econòmiques han estat pels acomiadaments laborals, i s'han atorgat 135 ajuts per un import de 199.379 euros, dels quals el ministeri ja ha atorgat 119.954 euros i té previst pagar 79.422 euros més aquest divendres. Així mateix, Afers Socials ha donat 162 targetes de prepagament per atendre necessitats bàsiques, fet que ha suposat una despesa de 26.050 euros. Victor Filloy ha explicat, acompanyat pel ministre portaveu, Eric Jover, les diferents accions socials impulsades per afrontar la crisi com són ajuts als lloguers, la prestació per desocupació involuntària, el permís retribuït per tenir cura dels fills, i els serveis destinats a persones amb discapacitat, la gent gran, les dones, els infants i adolescents i als temporers. En aquest sentit, el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, ha destacat que s'han simplificat els criteris d'accés com els criteris de residència, ingressos i topall econòmic per accedir als ajuts al lloguer o l'eliminació dels requisits i la modificació dels terminis i de la durada de la prestació en cas de quedar-se a l'atur. Pel que fa al permís retribuït per a pares que no poden anar a treballar perquè s'han de fer càrrec dels fills, el ministre ha detallat que Afers Socials ha rebut 27 sol·licituds, de les quals només vuit han estat favorables, i ha recordat que per acollir-se a aquesta ajuda els dos progenitors han de treballar en negocis que estan oberts i no tenir cap familiar que pugui tenir cura dels infants. El ministre també ha destacat que els requeriments per cas de violència de gènere s'han duplicat i que tres adolescents de la Gavernera van ser casos positius de coronavirus, els quals van ser aïllats a pisos amb cuidadors, i que cap professional va tenir la infecció. Així mateix, Filloy ha subratllat la xarxa d'ajuts que s'ha destinat als temporers afectats i ha celebrat que uns 70 d'ells, formats en primers auxilis, s'hagin ofert com a voluntaris per al cribratge massiu. En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha insistit que els canals diplomàtics "estan oberts" i que el Govern no es planteja escenaris a llarg termini perquè s'espera "una resposta positiva" de l'Argentina.



Prestació del salari mínim per aturats des del febrer

El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut ha argumentat que l'import de la prestació per desocupació involuntària és de 1.083 euros, xifra corresponent al salari mínim, i que es fa efectiva durant un període de dos mesos o de 14 dies després de la declaració oficial del final de la crisi sanitària. Victor Filloy ha destacat que la voluntat d'aquest ajut és el de donar cobertura al màxim de persones que s'han quedat sense feina i, per aquest motiu, ha explicat que s'hi poden acollir aquelles que a partir del 17 de febrer van perdre la feina o que no han aconseguit una de nova durant aquest període de temps.