Tancat el túnel del Pont Pla per tasques de manteniment

Mobilitat ha informat a les 9.37 hores el tall de la via en ambdós sentits de la marxa, desviant el trànsit per l'Avinguda Fiter i Rossell

Actualitzada 20/04/2020 a les 09:50

Redacció Andorra la Vella

Mobilitat ha informat aquest matí del tall del túnel del Pont Pla en ambdós sentits de la marxa a causa de les tasques de manteniment que s'estan duent a terme a la via. El servei ha comunicat a través del seu compte de Twitter a les 9.37 hores que el trànsit es desvia per l'Avinguda Fiter i Rossell per tal de garantir la circulació, la qual encara no se sap quan podrà retornar a la normalitat. El servei està aprofitant el poc flux de vehicles que hi ha durant els darrers dies a causa de la crisi sanitària per tal de posar a punt diversos túnels del país.