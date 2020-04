Salut va vetar un retorn més massiu a la feina

Actualitzada 20/04/2020 a les 06:37

ENCAMP PREPARA UN CENTRE DE TRUCADES PER INSCRIURE'S AL TEST

El Comú d’Encamp ja ha preparat el dispositiu necessari per poder començar, previsiblement a partir de dimecres, a atendre les persones que vulguin inscriure’s per al test immunològic del coronavirus a través d’una trucada telefònica al 873290. Aquest canal per reservar cita s’ha previst per a les persones més grans o amb dificultats tècniques.

El centre de trucades s’ha habilitat a la sala del Consell de Comú i hi haurà 14 persones per torn, 28 en total, que s’encarregaran de rebre les trucades des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. El comú també ha començat a preparar els emplaçaments on realitzaran els tests per tenir-ho tot a punt quan Govern comenci la recollida de mostres. A Encamp s’ha previst punts de recollida a l’aparcament del Funicamp i al Complex esportiu si es va a peu; al Pas de la casa s’habilitaran a l’aparcament del Bullidor i al Centre Esportiu (a peu).

Fins a 3.000 persones podrien haver reprès la seva activitat avui. Així ho va indicar el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, que assegurava que l’equip tècnic que mesura quantes persones es poden mobilitzar a partir de les dades epidemiològiques havia fet aquesta recomanació. Tot i això, va indicar que des del Govern es va decidir optar per un criteri de prudència i rebaixar la xifra un terç. D’aquesta manera, són 950 les persones que a partir d’avui ja es podran reincorporar a la seva activitat laboral.Així mateix, va expressar que les proves dels tests d’anticossos es posaran en marxa més tard del previst. Ja feia dies que el Govern assegurava que la realització d’aquestes proves començaria el dia 20 d’abril, però finalment no podrà ser així tot i que encara no se sap amb certesa quan es començaran a prendre les mostres. De fet, durant la roda de premsa d’ahir, Benazet no va voler donar una data per “no proporcionar una informació errònia”. En aquest sentit, va remarcar que “és una operativa molt gran perquè es vol fer el cribratge a tota la població” i insistia que “anirem informant de tota l’operativa i els protocols a mesura que es tinguin dissenyats i closos”. “Qui marcarà el calendari serà la logística però crec que no s’ajornarà gaire”, apuntava.Però, més enllà del dispositiu per la presa de mostres, el problema és que els tests no han arribat al país: “En aquests moments els té l’empresa logística que ens ha desbloquejat molts dels subministraments de la Xina i és la que darrerament ens fa el transport del material que ve d’allà. Està a punt de volar, suposo que estan fent tràmits duaners i no sé en quin moment volarà cap a Europa i després vindrà cap al Principat, no crec que trigui gaires dies”.D’altra banda, va destacar que a hores d’ara ja hi ha hagut 28.000 registres d’unitats de convivència, cosa que implica “una xifra molt elevada”. Davant la dificultat de les persones transfrontereres per inscriure’s al dispositiu, ja que algunes no tenen un número de telèfon espanyol, va assegurar que “necessitem la foto de la situació epidemiològica del país i, per això, dins de l’operativa, s’està mirant la manera de posar-se en contacte amb tots els transfronterers i així donar-los cita prèvia per al test”.Quant a les dades epidemiològiques, Benazet va informar que la xifra acumulada de casos de coronavirus al Principat és de 713, mentre que els que es mantenen en actiu són 442. Així mateix, va indicar que a hores d’ara 235 persones han superat la malaltia i hi ha 36 defuncions. Pel que fa al nombre de pacients ingressats a l’hospital, va afirmar que n’hi ha un total de 35. D’aquests, 16 es troben a planta mentre que 19 estan a la unitat de cures intensives (UCI), 13 de les quals es troben intubades i en una situació de ventilació mecànica. En aquest sentit, Benazet va celebrar la xifra de persones hospitalitzades, ja que “va disminuint progressivament, fa dues setmanes rondàvem les seixanta”.El ministre també va precisar que actualment hi ha 41 persones al centre sociosanitari El Cedre, 15 de les quals provenen de la Salita. I que, a més, hi ha 10 persones convalescents que esperen la negativització de les proves PCR per poder tornar al seu domicili. Respecte a la incidència de la Covid-19 entre els professionals sanitaris, va explicar que hi ha 56 persones contagiades i entre els cossos especials n’hi ha 11. Benazet es va mostrar positiu després de fer el repàs de les dades d’ahir i destacava que “la pressió sobre el sistema sanitari ha disminuït, però això no ens pot fer baixar la guàrdia perquè el punt feble del sistema sanitari és l’UCI i, tot i que les persones ventilades han disminuït, seguim en una xifra molt alta, mai havíem passat de vuit”.Per això, que va remarcar que “no ens podem relaxar”. Especialment a partir d’avui, amb la reobertura d’algunes activitats comercials: “Hem de seguir les indicacions de Govern d’una manera molt precisa, sinó tindríem un rebrot i posaríem el sistema sanitari”. “Els nostres hàbits canviaran i durem mascaretes durant molt temps, però com millor fem les coses, més de pressa arribarem a aquesta nova realitat que ens permetrà tenir una vida normal però protegint-nos de la infecció”, assegurava.