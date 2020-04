Les morts provocades per la Covid-19 a tot el món van superar ahir les 150.000

Estats Units, Espanya, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i França són els països amb més afectació

Actualitzada 20/04/2020 a les 06:28

Agències Andorra la Vella

Els morts per la Covid-19 en el món des de l’inici de la pandèmia ascendeixen a 152.551, després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) confirmés ahir 6.400 nous finats. L’organisme amb seu a Ginebra també va registrar 80.000 nous contagis al planeta, que eleven el total a 2,24 milions de casos. Les xifres suposen una baixada en els nous casos i defuncions diaris respecte a la jornada anterior, encara que és freqüent que els caps de setmana moltes autoritats sanitàries nacionals reportin menys infeccions i aquestes tornin a pujar amb l’inici de la setmana següent.

Per regions, Europa segueix sent la més afectada amb 1,12 milions de casos, seguida d’Amèrica amb 821.000, i el vell continent podria superar en breu la barrera dels 100.000 morts.

Estats Units, Espanya, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i França, per aquest ordre, es mantenen com els països més afectats en nombre de casos, encara que en els últims dies han entrat a la llista de països amb més contagis altres com Rússia i Brasil. Segons les xifres de les autoritats sanitàries nacionals, els pacients recuperats al planeta van superar ahir la barrera dels 600.000, mentre que 54.000 estan en estat greu o crític.

D’altra banda, el president espanyol, Pedro Sánchez, va oferir ahir als presidents autonòmics un acord “interinstitucional” entre l’executiu central i les comunitats com a part del gran pacte de “reconstrucció nacional” que planteja. També el farà extensiu a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Així ho va explicar el ministre José Luis Ábalos, que va dir que a les comunitats els ha semblat “positiu” i han mostrat la seva disposició a col·laborar-hi. Sánchez també va demanar un acord educatiu per poder organitzar el proper curs. Ábalos va aprofitar per fer una crida a partits i administracions perquè se sumin a un acord que serveixi per “forjar l’esperança”, que no està renyit, va dir, amb la crítica ni amb la defensa dels diferents projectes.

Segons Ábalos, el govern espanyol “no necessita submissió acrítica, ni tampoc l’espera", però sí que reclama “ajuda per forjar l’esperança”.

“La crítica cega, sense aportació de solucions, no serveix per millorar les coses, sinó que és un element de frustració i pessimisme”, va continuar el ministre, que va advertir que tothom té responsabilitat en aquesta crisi, i les generacions futures jutjaran la capacitat de cadascú d’aportar solucions.