Actualitzada 20/04/2020 a les 11:47

Redacció Andorra la Vella

La Cambra de Comerç Indústria i Serveis d’Andorra ha format en línia un total de 1.937 usuaris en els webinars que ha dut a terme en el decurs del darrer mes. La resposta del públic ha estat molt favorable i segons afirma l'ens en un comunicat, treballarà per cobrir les expectatives dels usuaris donant nous continguts d'interès general durant aquest període de confinament. A banda, està duent a terme serveis d'assessorament empresarial telefònics per donar resposta a tots els dubtes relacionats amb la Llei de Mesures Excepcionals per la situació d'emergència sanitària i "ajudar a orientar les empreses davant la incertesa generada". La directora de la Cambra, Pilar Escaler, ha indicat que aquesta mesura s'ha articulat per "dedicar el temps necessari a les persones que truquen amb l’objectiu d’ajudar-les a entendre les mesures i a fer d’intermediaris en el que precisin". El servei d’assessorament empresarial continuarà operatiu a través del telèfon per ampliar informació relativa a la Llei Òmnibus 2, un cop estigui publicada al BOPA.