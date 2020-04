L'agència Fitch situa el ràting de Crèdit Andorrà a BBB

El conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha expressat que la qualificació posa de manifest "els reptes que hem d’afrontar en l’actual situació generada per la COVID-19"

Actualitzada 20/04/2020 a les 19:29

Redacció Andorra la Vella

L'agència internacional Fitch Ratings ha atorgat a Crèdit Andorrà un ràting a llarg termini BBB-, una qualificació que reflecteix la resiliència del banc en la generació de beneficis i la capacitat de fer front a l’actual entorn operatiu del país, així com també recull l’exposició de l’activitat creditícia del banc a Andorra. Pel que fa a la solvència, l'informe ha posat de manifest l’adequada capitalització del grup i ha destacat la millora de les ràtios de capital durant el 2019. En aquest sentit, l’any 2019 Crèdit Andorrà va incrementar la ràtio de solvència regulatòria, que es va situar en el 16,79%. L’agència també ha senyalat la fortalesa de l’entorn regulador del sistema financer en línia amb els estàndards internacionals, especialment amb la introducció a principi del 2019 de la regulació bancària de Basilea III. Fitch ha atorgat al banc una perspectiva de ràting negativa a l’espera d’analitzar com evoluciona l’entorn econòmic i financer afectat per la crisi generada per la COVID-19. El conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha expressat que la qualificació posa de manifest "els reptes que hem d’afrontar en l’actual situació generada per la COVID-19, especialment per la posició de lideratge del Banc en l’àmbit creditici al país. Un repte que afrontem amb la màxima confiança en el país, en les institucions i en la seva gent, amb determinació i des d’una posició de lideratge i de fortalesa gràcies als fonaments del Banc i a la seva gestió".