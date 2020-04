Jover: “Cal evitar els acomiadaments”

Actualitzada 20/04/2020 a les 06:17

L'USdA LAMENETA LES MESURES DE LA SEGONA LLEI ÒMNIBUS

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va manifestar ahir el seu punt de vista respecte a la sessió del Consell General que es va celebrar dissabte i on es va aprovar la segona llei Òmnibus. Una sessió en la qual, segons va indicar, “vam veure que hi ha dues Andorres i dos projectes de país, un liderat per DA i Liberals, amb la complicitat de Terceravia, i l'altre és el del PS. El temps ens dirà qui té la raó”. Des del sindicat destacaven que ells tenen un punt de vista diferent que ja van expressar des d’un inici i que ara “ens hem d’encomanar a Xavier Espot”. “La responsabilitat del que pugui passar a partir d’ara és de Govern”, reiterava.

Tot i això, va subratllar que “no entenc per què l’Estat ha de regalar coses a empresaris ni a ningú. El que ha de fer l’Estat és ajudar, i en temps de dificultat s’han de posar totes les mesures necessàries per tenir accés a crèdits tous al 0% i si convé que siguin a retornar en 20 anys. Jo no soc partidari d’endeutar l’estat de 400 o 500 milions perquè no sé com ho pagarem. S’ha d’ajudar però no a fons perdut”.

Així mateix, va recordar que “el primer que vam demanar va ser prohibir per llei tots els acomiadaments. Apostàvem per una renda de subsistència i per parar l’economia del país, però no ens han escoltat”. I va valorar que “aquí s’ha intentat donar suport a les entitats bancàries i a les grans empreses, i això tindrà un cost per a les pimes i per a tot el país. Imagino que si han decidit anar cap aquest camí és perquè han analitzat pros i contres. No ens queda res més que confiar en el Govern legítim”.

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, assegura que el Govern vol evitar al màxim els acomiadaments amb l’entrada en vigor del nou paquet de mesures aprovat abans-d’ahir en sessió del Consell General. Així ho va expressar el ministre en roda de premsa per justificar les paraules que va expressar el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, al parlament, quan va dir que “acomiadar en aquests moments és una necessitat per a les empreses”.El ministre Portaveu va reiterar que l’executiu fa tot el possible per evitar la pèrdua dels llocs de treball. Amb això va recordar que en la primera fase de mesures per fer front a l’emergència sanitària tenien per objectiu mantenir al complet els llocs de treball percebent la totalitat del salari. Tot i això, va lamentar que en el segon paquet de mesures, que va ser votat pel Consell General i que en els pròxims dies serà signat pels coprínceps, hi ha un objectiu diferent. “Les empreses no poden cobrir el 100 per cent de les retribucions. Però el que sí que volem és que es mantinguin la totalitat dels llocs de treball” va dir el ministre. A més, va recordar que, malgrat que “s’ha de veure si les empreses utilitzen les eines que tenen a disposició, des del Govern volem frenar aquesta situació i per aquest motius hem posat sobre la taula més de 400 milions d’euros”.El ministre també va informar que aquest diumenge es van publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) els decrets de regulació relacionats amb la venda de productes i serveis, a distància o mitjançant el comerç electrònic, com també el decret pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals amb l’obertura d’algunes activitats comercials que han de facilitar la vida en confinament. De totes maneres, Jover va inicidir a la responsabilitat de la ciutadania a l’hora de complir les normes de seguretat. “Estarem molt atents al comportament d'aquest retorn i també als possibles rebrots que pugui tenir la malaltia”.Pel que fa al servei de guarda d’infants que s’oferirà des del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, el ministre Portaveu va explicar que fins al moment han sol·licitat aquest servei un total de 85 unitats familiars amb fills a partir dels 3 anys i fins als 14. De totes maneres, va assegurar que només disset correspondrien a famílies que a parti d’avui començaran a treballar. Per això, va demanar que en aquests moments només omplin el formulari els qui ho necessitin d’una manera immediata. El portaveu del Govern, que va indicar que el servei es podria iniciar en els pròxims dies, sense assegurar el dia exacte, va assegurar que no té a veure amb el retorn de la normalitat als centres escolars, sinó que que en aquesta situació “es prendran totes les normes i mesures sanitàries necessàries, lluny d’una activitat escolar habitual”.A més a més, en la roda de premsa van confirmar que a partir d’avui, des del ministeri d’Educació es posaran en contacte amb aquestes famílies que s'hagin registrat i que sí que s'adiguin a la condició necessària per accedir a aquest servei de guarda. Aquest servirà per concretar en quins centres s'acolliran aquests infants, en quines franges horàries ho podran fer i també amb quines condicions d’higiene i seguretat hauran d’accedir-hi.