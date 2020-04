El món empresarial creu que el turisme de proximitat ajudarà a mitigar l’impacte econòmic

“L'horitzó de la crisi” albira la caiguda del PIB Un restaurant d'Escaldes-Engordany tancat per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Fernando Galindo

Actualitzada 20/04/2020 a les 06:25

Adrià Esteban Andorra la Vella

El president de la CEA, Gerard Cadena, va mostrar-se cautelós respecte al pronòstic de caiguda d’un 5% del PIB per a l’any 2020, segons els càlculs del Govern. En aquest sentit, Cadena va supeditar el descens d’aquest indicador econòmic a “l’horitzó d’aquesta crisi”. “Fins que no es reprenguin totes les activitats serà difícil de mesurar l’impacte que tindrà en els comptes d’explotació de les empreses”, va sostenir amb relació a l’escenari que d’aquí a un mes pugui haver-hi una obertura de la gran majoria de negocis.

A més, Cadena va assenyalar que la forta dependència econòmica d’Andorra vers el turisme pot jugar en contra si el sector “no es recupera ràpid”, ja que “no sabem les condicions en les quals es podrà restablir la normalitat”. De totes maneres, el president de la CEA va puntualitzar que l’aturada de l’activitat econòmica ha coincidit en un període de “temporada mitja” del turisme és a dir, no en el moment àlgid de la temporada d’hivern. En qualsevol cas, Cadena va compartir el diagnòstic d’Andorra Turisme de reforçar l’aposta per al turisme de proximitat de cara a l’estiu. D’altra banda, el màxim representant de la CEA va justificar que les previsions d’Andorra siguin més optimistes que les de països de l’entorn tenint en compte que “les condicions d’endeutament de l’Estat no són les mateixes que puguin tenir els països veïns”.

Per la seva banda, el secretari general de l’EFA, Joan Tomàs, va afirmar que el pronòstic del Govern s’adequa a una perspectiva en què la crisi es prolongarà a “curt i mitjà termini”. “És un escenari que dins de la gravetat és tolerable”, va afegir. Amb tot, Tomàs va considerar que són uns números “prudents i conservadors” si es té en compte que en els propers mesos s’anirà produint una represa econòmica de forma esglaonada. Així mateix, es va mostrar esperançat que el turisme pugui esmorteir la caiguda del PIB si “els destins més llunyans són substituïts per Andorra”.