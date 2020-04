Govern vol la cooperació dels comuns amb els temporers

Actualitzada 20/04/2020 a les 06:47

Martí Pons Andorra la Vella

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, assegura que els temporers argentins que tinguin dificultats s’han de posar en contacte amb el Govern, tot i que “la majoria d’ells els tenim registrats amb les solucions escaients” va dir ahir en roda de premsa.

Pel que fa a les queixes d’alguns comuns, que creuen que és una qüestió que hauria d’afrontar el Govern, Jover va remarcar que no entendria que un comú traslladi la responsabilitat al Govern. “És una feina conjunta i hem de cooperar en tots els àmbits” i va afegir que “ara no és el moment de decidir quina administracioó té la resposanbilitat, sinó que junts hem de fer-ne front”.

També Jover va informar que la carta que la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach va fer arribar al seu homònim argentí sobre la situació actual, encara no havien rebut cap resposta, però que “continuarem fins a trobar una solució per a aquestes persones”.